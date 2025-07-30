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Курс доллара пробил новый уровень. Стоит ли сейчас покупать валюту и чем это опасно

Центробанк резко повысил официальный курс доллара. Экономисты считают, что на этой неделе валюта продолжит обновлять максимумы последних месяцев. На этом фоне растёт интерес к покупке долларов. Впрочем, тут есть свои риски. Что нужно учесть при покупке валюты?

30 июля, 09:11
Экономисты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXO

Экономисты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXO

Как меняется курс доллара на этой неделе, и почему

30 июля курс доллара Центробанка вырос выше 82 рублей, евро — почти до 95. Для сравнения: ещё во вторник, 29 июля, курс доллара был ниже 80 рублей. Это связано в первую очередь с геополитикой. Иностранные валюты стали расти в цене на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новом сроке ультиматума по переговорам.

— Центробанк РФ резко поднял официальный курс доллара до самого высокого значения за последние недели. Впрочем, если смотреть шире, это не сюрприз. Курс ползёт вверх с начала июля, и всё больше россиян задаются простым вопросом: а не пора ли брать валюту «на всякий случай», — рассказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.

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Стоит ли сейчас покупать доллары

Стоит ли сейчас покупать доллар — вопрос непростой, особенно на фоне высокой волатильности и снижения ключевой ставки. Если ваша цель — краткосрочное вложение с целью дальнейшей продажи валлюты, возможно, есть смысл подождать отката в районе 80 рублей за доллар. Такие уровни уже были в июле, и рынок может протестировать их снова при стабилизации внешнего фона и притоке экспортной выручки. Однако гарантировать повторение таких уровней никто не может — многое зависит от внешнеполитических факторов, динамики ставок ФРС и политики ЦБ РФ. Такое мнение высказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Если же вы рассматриваете покупку валюты с прицелом на несколько месяцев или дольше, то текущий курс также может быть оправданным. В условиях снижения ключевой ставки и роста импортной активности доллар способен постепенно двигаться к уровням 95–97 ₽. Чтобы не упустить точку входа, часть суммы можно вложить уже сейчас, а остальное оставить на случай коррекции. Такой подход позволяет сбалансировать риски и не зависеть от попыток угадать идеальный момент, — сказал Денис Астафьев.

С одной стороны, доллар действительно дорожает, и в обменниках, и на бирже. Всё это на фоне снижения экспортных доходов, роста импорта и сезонного оттока валютной выручки. На рынке говорят: август и сентябрь традиционно не самые «рублёвые» месяцы, так что движение вверх вполне может продолжиться. Особенно если усилится спрос со стороны компаний, закупающих товары за границей. Такое мнение высказал Фёдор Сидоров.

— С другой стороны, брать доллары по 92–94, когда ещё весной они стоили ниже 90, как минимум поздно, а как максимум не слишком рационально. Покупка сейчас — это уже не инвестиция, а скорее игра на нервах. Да и Банк России, если курс подойдёт к 95, вполне может снова вмешаться, как это было ранее, — добавил Фёдор Сидоров.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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