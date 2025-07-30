На следующей неделе курс доллара выйдет на опасный уровень. Какую отметку пробьёт рубль К концу июля напряжение на валютном рынке нарастает. На этой неделе экономисты высказали новые опасения по поводу дальнейшего движения курса доллара. Сколько будет стоить рубль в начале августа? 29 июля, 21:25 На следующей неделе начнёт расти курс доллара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isak55

Что изменилось на валютном рынке на этой неделе

Рубль вплоть до следующих выходных может быть в повышенном напряжении на фоне угроз Дональда Трампа ввести запретительные пошлины на российское сырьё. Дедлайн — 10 дней. Сейчас курсы иностранных валют отошли от многолетнего дна вверх примерно на 5%. В моменте и спекулятивно они могут быть и повыше. Так оценил обстановку на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— После снижения ключевой ставки до 18% годовых курс рубля начал умеренно снижаться, это было ожидаемо, но дальше включилась геополитика, которая в ближайшее время и будет оставаться основным драйвером движения. Сокращение сроков, отведённых России на урегулирование конфликта, усилило опасения по поводу новых санкций. В течение следующих дней инвесторы и участники рынка будут внимательно следить за реакцией США на действия России и за возможными конкретными мерами, включая санкции. Также важны цены на нефть и риторика ЦБ: в частности, комментарии о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики, — отметил генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

На следующей неделе курс рубля, вероятно, останется под давлением с перспективой дальнейшего ослабления. Ключевыми факторами станут ожидания относительно предстоящего заседания ФРС США 30–31 июля: если риторика будет «голубиной» и рынок получит намёк на снижение ставки осенью, доллар может временно скорректироваться, что даст рублю передышку. Однако при нейтральной или жёсткой позиции ФРС доллар сохранит поддержку. Такое мнение высказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Он добавил, что 1 августа, в пятницу, выйдет отчёт по занятости в США (Non-farm payrolls) — традиционно один из наиболее волатильных драйверов для валютных рынков. Сильные цифры могут привести к росту доллара и усилить давление на рубль. Параллельно сырьевой фон остаётся нестабильным: встреча OPEC+ 3 августа может задать новые ориентиры для нефти, которая сейчас не оказывает рублю стабильной поддержки.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Ориентиры на август, по прогнозу Михаила Зельцера, юань — к 11,5, доллар — точно выше 80 и, может, ближе к 85, евро, вероятно, уйдёт за 95.

— При сохранении текущей внешней обстановки и стабильной нефти ожидается колебание курса в пределах 80–84 рубля за доллар. В случае ухудшения фона доллар может протестировать уровень 84–85, но устойчивое закрепление выше возможно только при дополнительном внешнем давлении — например, снижении нефтяных цен или появлении более жёстких ограничений со стороны Запада, — добавил Василий Гиря.

В ближайшие дни курс доллара может остаться в пределах 79–81 рубль. Тем не менее отдельные всплески до 82 и выше теперь не выглядят чем-то экстраординарным. В базовом сценарии курс рубля будет ослабляться постепенно, с паузами и техническими коррекциями. Если ЦБ продолжит мягкую политику, рубль вряд ли сможет вернуться к уровням начала лета. В такой ситуации разумно сохранять диверсифицированный портфель, включая в него валютные активы. Особенно если запланированы крупные покупки или поездки за границу. Такое мнение высказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Решение Банка России продолжить курс на смягчение монетарной политики становится главным фактором для плавного ослабления позиций национальной валюты в третьем квартале. Рубль завершил среднесрочный цикл укрепления и к началу августа готовится перейти к коррекционному снижению в рамках коридора 78–83,5 рубля за доллар, 91–95,5 за евро и 10,9–11,7 за юань. В случае реализации санкционных рисков со стороны США позиции национальной валюты могут ослабнуть сильнее. В консервативном сценарии августовский коридор 79–86 выглядит сбалансированным с учётом текущих внутренних и внешних факторов, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Решение ФРС по ставке и риторика в отношении дальнейшей траектории могут укрепить доллар на мировых рынках, усилив поддержку, возникшую после успешной для США торговой сделки с ЕС. Пристальное внимание приковано к переговорному треку. В результате можно будет увидеть дальнейшее движение курса к 83 на ближайшей неделе, а к концу года можем уйти в диапазон 93–95. Важно учесть, что объёмы продажи валюты со стороны экспортёров сейчас выше плановых, резерв для увеличения не такой большой. Такой прогноз сделал руководитель управления аналитических исследований «АВИ кэпитал» Дмитрий Александров.

Он добавил, что, если и ЦБ, и Минфин сократят продажи валюты и золота, тренд на ослабление рубля может усилиться. В целом же это явление для бюджета комфортное и в сочетании с рядом дополнительных мер (ряд экспортных ограничений в том числе) может привести к стабилизации на более комфортных для экономики уровнях, не помешав снижению ключевой ставки.

— С технической точки зрения рубль действительно пробил локальный нисходящий канал, и зона 83–83,5 за доллар выглядит реалистичной целью на горизонте ближайших дней. Ослабление на фоне снижения ставки до 18% и роста спроса на импорт усиливается внутренним фактором — увеличением объёмов внутридневных кредитов, что может указывать на краткосрочный отток ликвидности в валюту, — отметил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева