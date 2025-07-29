Начинается переход на новые счётчики. Когда заменят приборы учёта и как передавать показания Запускается программа цифровизации многоквартирных домов, которая пройдёт до 2030 года. Одним из её направлений станет замена счётчиков. Когда будут менять приборы учёта, как жильцам передавать показания и что делать, если нужно поменять счётчик уже сейчас? 28 июля, 21:25 Эксперты рассказали, как будет проходить замена счётчиков. Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Какие счётчики исчезнут из квартир

В июле 2025 года Правительство РФ утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Этот документ запускает масштабный переход на умные системы учёта коммунальных ресурсов, в том числе интеллектуальные счётчики воды, тепла и электроэнергии. Таким образом, старые счётчики постепенно будут убирать из квартир.

— Если в новостройках такая техника уже становится обязательной с 2021 года, то в старом жилом фонде процесс только набирает обороты. Новые технологии обещают сделать жизнь жильцов проще: показания передаются автоматически, ошибки при начислениях исключаются, а контроль за ресурсами становится прозрачным, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Он отметил, что умный счётчик — это не просто цифровой прибор, а часть системы, которая собирает и анализирует данные, реагирует на сбои, фиксирует несанкционированное вмешательство и даже может передавать информацию в режиме реального времени. Это значительно упрощает работу управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний, снижает уровень потерь и повышает точность начислений. По данным пилотных проектов, цифровизация позволяет экономить до 15–18% ресурсов.

— Таким образом, переход на умные счётчики — это не временная кампания, а часть масштабной цифровой трансформации жилищно-коммунальной сферы. Он требует от жильцов осведомлённости и готовности к новым правилам. Но в перспективе эти изменения сделают оплату ЖКХ более справедливой, ресурсы — более контролируемыми, а дома — умнее и безопаснее, — отметил Максим Лазовский.

Когда и как будут менять счётчики

С внедрением умных счётчиков у граждан возникает много вопросов: как производится замена старых приборов, что делать при поломке и кто несёт ответственность за установку.

Сразу стоит отменить, что переход на новые технологии идёт постепенно. Так же будет проходить и замена счётчиков.

Сейчас в новостройках интеллектуальные приборы учёта ставят сразу, в рамках технологического присоединения. Счётчики в уже построенных многоэтажных домах заменяют по мере истечения срока службы или выхода из строя.

— Согласно действующему законодательству, установка и замена приборов учёта в многоквартирных домах ложится на плечи гарантирующих поставщиков электроэнергии или сетевых организаций. Если счётчик вышел из строя, его срок поверки истёк или жильцы хотят перейти на интеллектуальный учёт раньше времени, необходимо подать заявку в соответствующую организацию. В случае аварийной замены работы проводятся бесплатно, а при инициативной установке умного прибора — за счёт собственника, — отметил Максим Лазовский.

Куда обращаться для замены счётчика

Процедура подачи заявки проста: жильцу нужно обратиться через личный кабинет энергокомпании, по телефону или через управляющую организацию, указав свои данные, причину обращения и адрес. После этого будет согласована дата установки. Новый счётчик пломбируется, оформляется акт ввода в эксплуатацию, и с этого момента показания будут передаваться автоматически — жильцу больше не нужно снимать их вручную.

— Если потребитель вовремя не передаёт показания счётчика, то плата за коммунальную услугу в данном случае будет определена исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса потребителем, определённого по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учёта за период не менее 6 месяцев. Если период работы прибора учёта составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учёта, но не менее 3 месяцев, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Она отметила, что оплата коммунальных услуг исходя из показаний индивидуальных приборов учёта для потребителей является более выгодной. В связи с этим следует руководствоваться рекомендациями ресурсоснабжающих организаций относительно сроков передачи показаний индивидуальных приборов учёта, размещёнными на официальных сайтах этих организаций.

Что делать, если сломался счётчик

Если счётчик сломался, жильцам следует немедленно уведомить поставщика. В случае отказа в доступе для замены счётчика (например, если собственник дважды не пускает специалистов в квартиру) поставщик имеет право перенести прибор за пределы квартиры — на лестничную площадку.

— При этом начисления могут вестись по нормативу с повышающим коэффициентом, что увеличит сумму в квитанции. Поэтому взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями важно налаживать заранее, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева