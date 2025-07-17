Начинается рассылка новых квитанций ЖКХ. Что изменится с 1 августа 2025 года и как исключить переплату Уже с 1 августа 2025 года россияне получат новые квитанции ЖКХ. Что изменится в начислениях, на что обратить внимание, чтобы не переплатить, и как вычислить поддельные квитанции? 16 июля, 21:23 Юристы рассказали, что изменится в начислениях за услуги ЖКХ с 1 августа 2025 года. Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Что изменится в оплате коммунальных услуг с 1 августа 2025 года

По общему правилу квитанции за жилищно-коммунальные услуги обычно выставляются до 1-го числа месяца, который следует за расчётным периодом. Соответственно, до 1 августа должна быть сформирована квитанция за июль.

— С августа россияне получат обновлённые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В них появится сразу два важных изменения. Во-первых, в платёжку заложена июльская индексация тарифов. В среднем по стране рост составил 11–12% по основным услугам: электричеству, газу, воде, отоплению и вывозу мусора. Конкретная прибавка зависит от региона, но не может превышать установленные предельные индексы. Управляющие компании и поставщики ресурсов не вправе превышать эти лимиты. Во-вторых, в квитанции появится новая строка — «Уборка общедомовых помещений», — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Ранее плата за содержание подъездов, лифтов и входных групп входила в общую графу «Содержание жилья», теперь её выделили отдельно для большей прозрачности. По нормативам уборка должна проводиться 2–3 раза в неделю, пыль — протираться не реже одного раза в семь дней, а снег — убираться по мере необходимости. Если работы выполняются реже или некачественно, жители вправе подать жалобу в жилищную инспекцию и требовать перерасчёт.

Когда нужно будет оплатить квитанцию ЖКХ в августе 2025 года

Как правило, оплачивать квитанции ЖКХ нужно до 10-го числа следующего месяца, Впрочем, скоро эти сроки изменятся. По новым правилам оплату нужно сделать до 15-го числа.

Новый закон, согласно которому сроки оплаты квитанций ЖКХ переносятся с 10-го на 15-е число месяца, вступит в силу 1 марта 2026 года.

— Чтобы не переплатить, важно до конца июля передать актуальные показания счётчиков — иначе начисления за август произведут по повышенным нормативам. Также следует сверить площадь квартиры и тарифы из регионального постановления с тем, что указано в платёжке. При расхождениях можно обратиться в УК или ГЖИ. За новую строку уборки требуйте акт выполненных работ — если график нарушается, добивайтесь вычета. Плата за отопление начисляется только в отопительный сезон, а срок обязательной оплаты до 15-го числа месяца вступит в силу лишь с марта 2026 года. Пока же просрочка начинается после 10-го числа, — пояснил Денис Астафьев.

Как отличить настоящую квитанцию от поддельной

Юристы предупреждают, что после повышения тарифов активизируются и мошенники. В результате жильцы могут столкнуться с поддельными квитанциями на оплату услуг ЖКХ.

— Для того чтобы отличить настоящую квитанцию ЖКУ от поддельной, необходимо обращать внимание на следующие моменты. Первое: соответствие ФИО плательщика, адреса объекта, номера лицевого счёта и т.д. Некоторые аферисты рассчитывают на совсем невнимательных граждан, поэтому даже в таких базовых данных могут быть ошибки, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Также стоит обращать внимание на показания счётчиков — в поддельной квитанции они часто написаны наугад. Если счётчики установлены не в общедоступном помещении, например в подъезде, их показания знаете только вы и управляющая компания. Мошенники не могут знать точные цифры. Поэтому перед тем, как оплачивать, лучше сверить показания.

— Дальше стоит проверить реквизиты платежа. Аферисты часто наносят на квитанции поддельные куар-коды, поэтому реквизиты не будут совпадать с организациями, куда вы обычно платите. В любом случае, если у вас возникли сомнения в подлинности квитанции, лучше обратиться напрямую в УК и выяснить этот вопрос. Деньги, оплаченные по фальшивой квитанции, вряд ли удастся вернуть, так как для этого обычно используются схемы, которые очень сложно отследить, — пояснил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева