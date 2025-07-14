Кошмар хозяина. Как арендаторы обманывают собственников жилья Этим летом к юристам стали чаще обращаться собственники квартир и домов, которые жалуются на своих арендаторов. Нередко жильцы не просто нарушают все условия договора, но ещё и успешно скрывают это месяцами. В результате собственник несёт убытки. Как избежать проблем? 13 июля, 21:20 Юристы рассказали, как арендаторы обманывают собственников квартир и домов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Что делать, если жильцы уехали, не заплатив

От недобросовестного поведения со стороны нанимателя нельзя на 100% защититься даже при наличии договора. Он минимизирует риски, но не является гарантией абсолютного спокойствия. Об этом рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Чаще всего недобросовестные наниматели задерживают оплату или вообще уезжают, не заплатив. Так может произойти после того, как жильцы начали задерживать оплату и фактически жить в долг. Тогда они не боятся потерять обеспечительный платёж, ведь собственник уже учёл его в счёт оплаты. Говорить хозяину могут разное, объясняя ситуацию временными трудностями, давя на жалость и обещая «вот-вот заплатить». Чтобы минимизировать такой риск, в договоре нужно прописать число, до которого будет произведена оплата, а также срок, в течение которого наниматель должен освободить помещение в случае, если деньги не поступили.

— Кроме того, необходимо предусмотреть возможность расторжения договора в одностороннем порядке, если оплата не была сделана в срок. В таком случае юридически у вас будут все возможности, чтобы, не дожидаясь накопления долга, выселить недобросовестных квартирантов. Однако, если это не получилось сделать быстро, возместить убытки, при отсутствии желания со стороны нанимателя, возможно будет только в судебном порядке. Но это сложный и долгий процесс — из-за небольших сумм начинать его просто нерентабельно, — отметила Полина Гусятникова.

Что делать, если жильцы испортили имущество и скрыли это

Даже если хозяин регулярно навещает квартирантов, он не застрахован от порчи имущества. К тому же не всегда можно увидеть повреждения при беглом осмотре. Например, телевизор или бытовая техника может быть сломана, но внешне это не будет заметно. При включении же окажется, что прибор не работает и требует ремонта.

— Застраховаться от порчи имущества на 100% тоже нельзя, поэтому чаще всего наймодатели предусматривают страховой депозит, который сможет покрыть убытки за ремонт или замену. Если ущерб значительный, превышает размер страхового депозита, а квартирант отказывается его компенсировать, то есть только один способ возместить убытки — обращаться в суд, — пояснила Полина Гусятникова.

Что делать, если жильцы сдали жильё в поднаём без ведома хозяина

Нередко жильцы сдают недвижимость в поднаём без ведома наймодателя. Здесь варианты могут быть разными. Одни просто приглашают пожить к себе подругу или друга, чтобы разделить бремя арендной платы. Другие поступают ещё хуже. Снимают квартиру за меньшие деньги, а потом пересдают её за большую сумму и зарабатывают на разнице в цене.

— Во-первых, в договоре необходимо прописать, что это делать категорически запрещено, и, опять-таки, предусмотреть право на односторонний отказ от договора в таком случае. Тогда при нарушении этого пункта у вас будет право сразу же расторгнуть договор в одностороннем порядке. Во-вторых, стоит приглядывать за жильём. Например, можно попросить соседей наблюдать за тем, кто проживает в помещении. Тогда обнаружить данный факт будет значительно проще, — рассказала Полина Гусятникова.

Как избежать проблем при сдаче загородного дома

В нише ИЖС стали часто возникать ситуации с порчей имущества, а также с проживанием большего количества людей. Особенно это касается краткосрочной аренды. В долгосрочной аренде часто встречаются задержки оплаты, проблемы со взносами за коммунальные услуги, которые хотят переложить на собственника. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— А коммунальные платежи в товариществах надлежащего класса выше, чем в квартирах. Так как в них входит обслуживание зон общего пользования. Как выявить проблему? Как и при сдаче квартиры — изучить документы, оценить платёжеспособность и чётко прописать в договоре ответственность, приложить опись имущества. В случае загородного дома я бы ещё обязательно в личной беседе отмечал или задавал вопрос при долгосрочной аренде — готов ли арендатор следить за домом, ведь собственник не находится там ежедневно. А дом — это не только радость своего участка и отдельного проживания, это и ответственность. И собственника, и жильца, — рассказал Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева