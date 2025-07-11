С 1 августа ожидается всплеск цен на аренду недвижимости. Что вырастет в цене и на сколько С 1 августа на рынке аренды недвижимости начнётся высокий сезон. В этом году цены могут меняться нетипично, чем удивят нанимателей. Сколько будут стоить съёмные квартиры, загородные дома и нежилые помещения? 10 июля, 21:20 Эксперты рассказали на сколько подорожает аренда квартир с 1 августа 2025 года. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Что происходит на рынке аренды в середине июля

Сейчас — типичный пик летнего сезона. Июль — это момент, когда спрос ещё высок, но начинает гулять по сегментам. Кто-то уже снял жильё, кто-то ещё выбирает, а кто-то откладывает до августа. Особенно активны арендаторы с детьми — они стараются успеть снять квартиру до августа, то есть иметь жильё к началу учебного года. Также на рынок вернулись сезонные арендаторы: студенты, переезжающие сотрудники, молодые семьи. Так охарактеризовала обстановку на рынке руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 года составляет 34 000 рублей в среднем по городам-миллионникам. В течение первого месяца лета показатель вырос на 1,7%.

В Москве медианная стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности по итогам июня 2025 года составила 85 000 рублей. За месяц ставка изменилась незначительно (+0,2%)

В июне количество просмотров объявлений о сдаче в среднем по мегаполисам за июнь выросло на 4,4%, с начала года — на 26,6%. В Москве тенденция та же: с начала года прирост просмотров объявлений о сдаче квартир составил 14,9%, месячная динамика — 3,6%.

Предложение в среднем по городам-миллионникам немного снизилась в условиях возросшего спроса — на 2,3% за месяц, а в столице — на 4,6%.

— Небольшое увеличение медианной ставки в июне связано с сезонным фактором: активность арендаторов растёт. Как результат, наиболее недорогие варианты сдаются быстрее, а высокобюджетные варианты сдаются дольше, влияя на медианную ставку, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 августа

До конца августа рынок аренды будет оставаться рынком наймодателя — особенно в недорогом и среднем сегменте. Арендаторы стали быстрее принимать решения, боятся остаться без хорошего варианта. Собственники, почувствовав это, повышают ставки. Но перегрев рынка, как в 2022-м или частично в 2023 году, сейчас не наблюдается. Такой вывод сделала Елена Мищенко.

— В июле и августе спрос на долгосрочную аренду продолжит расти. Это связано с традиционным сезонным фактором. Например, в августе 2024 года в среднем по миллионникам мы отмечали рост числа просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период на 6,7% относительно начала лета 2024 года, — отметил Роман Жуков.

Как изменятся цены на аренду с 1 августа в бюджетном сегменте жилья (до 50 000 – 60 000 рублей)

Спрос в этом сегменте, по словам Елены Мищенко, останется высоким. Конкуренция — тоже. Многие арендодатели уже повысили цены в июне – июле и удержат их в августе. Возможен рост ещё на 3–7%, особенно ближе к середине месяца, когда начнётся вторая волна — приезжие к учебному году и работники из региона.

Роман Жуков отметил, что рост спроса и колебания стоимости в период высокой активности на рынке в первую очередь касаются массового сегмента. Это квартиры в старом жилом фонде, проектах 2000-х годов и «вчерашних» новостройках комфорт-класса. В целом речь идёт о наиболее популярных типах жилья и форматах. Обычно активнее всего сдаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры

Что будет с ценами на недвижимость в среднем сегменте (от 60 000 до 120 000 рублей)

Этот сегмент сейчас держится стабильно, но не перегрет. Арендаторы более требовательны, и, если объект не соответствует цене, идут торги.

— Ожидаем умеренного роста цен — в пределах 3–5% — ближе к сентябрю. Важно: тут уже критична локация, свежесть ремонта и адекватность собственника, — добавила Елена Мищенко.

Какие изменения цен ожидаются в премиум и бизнес-классе (от 120 000 – 150 000 и выше)

Ситуация в сегментах дорогого жилья разнонаправленная. Если объект интересный, в хорошем доме и с достойным интерьером — его забирают быстро, по хорошей ставке. Если нет, то жильё может не сдаваться очень долго. По мнению Елены Мищенко, в этих сегментах цены расти не будут, но и сильно снижаться не будут.

— Квартиры в проектах бизнес-, премиум- или элиткласса — часто инвестиционное жильё с дизайнерским ремонтом, полным набором обязательной и дополнительной мебели и техники. Сдаются обычно дольше из-за более высокой цены. Они дольше находятся в экспозиции, что и влияет на медианную ставку в большую сторону. Особенно это заметно в «горячий» сезон. Такие форматы меньше подвержены сезонным изменениям, чем массовый сегмент. Как следствие, колебания цены для квартир в них тоже могут ощущаться менее значительно. Кроме того, собственники высокобюджетных инвестиционных квартир редко идут на снижение цены. Обычно они готовы длительное время ждать, чтобы найти подходящего им арендатора, — рассказал Роман Жуков.

Сколько будет стоить аренда загородной недвижимости с 1 августа

После пика в мае – июне спрос плавно снижается, но хорошие дома по разумной цене всё ещё востребованы. Цены на август, как правило, выше, чем в сентябре, но уже нет ажиотажа. Особенно сильно это видно на примере выходных вариантов. Так охарактеризовала ситуацию Елена Мищенко.

— К середине июля 2025 года рынок аренды жилья, включая объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), демонстрирует заметную активизацию. Основной фактор, подогревающий спрос, — недоступность ипотеки из-за высоких ставок. Многие семьи и одиночные арендаторы, отказавшись от покупки жилья, устремились на арендный рынок. В результате с начала года в Москве арендные ставки выросли в среднем на 6–7%, особенно ощутимо — в сегменте больших квартир: трёхкомнатные подорожали более чем на 10%. При этом студии даже слегка подешевели на фоне расширения предложения в эконом-классе, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Сегмент частных домов и ИЖС также находится под давлением спроса. Особенно это касается Подмосковья и пригородов других мегаполисов. Многие домовладельцы отказываются от продажи в пользу сдачи недвижимости в аренду, что формирует устойчивый, но ограниченный пул предложений. Этот дефицит, вкупе с летним сезоном и ростом интереса к загородной жизни, создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен в ближайшие недели. Уже сейчас можно наблюдать, как спрос опережает предложение, особенно в случае домов с благоустроенной территорией и современными инженерными коммуникациями.

Однако, пояснил Максим Лазовский, на общем фоне есть и исключения. В ряде регионов арендные ставки остаются стабильными или даже немного снижаются. Так, по данным аналитических платформ, в первом квартале средняя ставка аренды в городах-миллионниках снизилась на 8%, включая Москву с небольшим снижением на 2,3%. Это связано с региональной спецификой, сезонной волатильностью и высокой конкуренцией на рынке. Массовый сегмент аренды в провинции становится более чувствительным к уровню доходов населения и ценовой доступности.

На август 2025 года прогноз в целом остаётся умеренно позитивным для арендодателей. Максим Лазовский ожидает, что ставки на частное жильё и дома ИЖС продолжат рост — в диапазоне от 3 до 7 % в зависимости от региона и качества объекта. Особенно это актуально для Московской области, Санкт-Петербурга и других пригородов с развитой инфраструктурой. В то же время в массовом сегменте городского жилья в регионах вероятна стабилизация или незначительное снижение цен, обусловленное насыщением рынка.

— Таким образом, с 1 августа арендный рынок частной недвижимости вступит в фазу постепенного удорожания. Семьи, ищущие загородное жильё, будут конкурировать за ограниченное число качественных объектов, особенно вблизи крупных городов. В то же время арендаторам в регионах стоит рассчитывать на более гибкие условия и возможность торга, — рассказал Максим Лазовский.

Как будет меняться цена на коммерческую недвижимость с 1 августа

В середине июля рынок коммерческой недвижимости продолжает демонстрировать высокий спрос при ограниченном предложении. Особенно заметен дефицит качественных офисных помещений класса А и складских площадей. Вакантность по этим сегментам остаётся на минимальном уровне — менее 5%. Средняя ставка аренды офисов в Москве за последний год увеличилась примерно на 18% и приближается к 26 100 рублям за квадратный метр в год. Основные причины — ограниченный ввод новых объектов и активизация деловой активности. Так охарактеризовал ситуацию управляющий партнёр MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

— Начиная с 1 августа ожидается продолжение умеренного роста ставок аренды во всех ключевых сегментах. В офисной недвижимости возможен рост на 5–10%, особенно в новых жилых районах, где активно развиваются рабочие пространства формата «у дома». Ставки на склады могут увеличиться на 5–8% в условиях сохраняющегося дефицита. Торговые помещения, особенно в популярных локациях, прибавят до 10%, — добавил Андрей Глушкин.

Авторы Нина Важдаева