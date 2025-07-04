С 1 августа цены на вторичную недвижимость ждёт перезагрузка. Сколько будут стоить квартиры В августе начнётся особый период на рынке вторичной недвижимости. В сентябре ожидается рост спроса, а в конце лета специалисты ожидают перезагрузку ценников. Как это отразится на стоимости квартир? 3 июля, 21:20 Эксперты сделали прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 августа 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Что происходит с ценами на вторичные квартиры в июле

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы составляет 283,5 тыс. рублей. За квартал она увеличилась на 0,1%, с начала года уменьшилась на 0,6%, а за год — на 0,4%. Усреднённая стоимость квартиры в старых границах Москвы находится на уровне 14,77 млн рублей. За месяц она увеличилась на 0,2%, с начала года уменьшилась на 0,5%, а за год сократилась на 0,3%.

— Ипотечных покупателей на вторичном рынке почти нет, спрос ослаб. В таких условиях предполагается снижение цен. Но стоимость жилья стабильна потому, что не увеличивается предложение. Часть продавцов решила не продавать пока квартиру, а сдать. В итоге никакого накопления объектов в экспозиции не происходит, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

По данным «Яндекс Недвижимости», в июне в 14 из 16 городов-миллионников динамика цен на вторичку оставалась на уровне стагнации либо показывала незначительное снижение стоимости. Исключением стали лишь Нижний Новгород (+1,2% до 140 000 рублей) и Пермь (+0,8% до 109 000 рублей), где был зафиксирован небольшой рост.

Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Краснодаре (-1,4% до 121 000 рублей), Воронеже (-0,7% до 106 000 рублей) и Челябинске (-0,7% до 99 000 рублей).

— Мы видим, что сейчас ипотечные ставки всё ещё сдерживают спрос со стороны покупателей. При этом продавцы не спешат сильно снижать цены, рассчитывая на традиционное оживление осенью. Такая конфигурация приводит к росту объёма предложения и сохранению текущего уровня цен без значительных колебаний, — пояснил директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Многие потребители всё ещё выбирают для себя аренду жилья вместо покупки как на первичном, так и на вторичном рынках. Уровень дисконтов достигает 8–10% при срочных сделках. Поэтому при снижении ключевой ставки и вслед за ней ипотечных ставок можно будет увидеть активизацию спроса, а соответственно — и прирост по ценам.

Спрос на вторичное жильё остаётся низким, без чёткого восстановления, участники рынка перегруппировываются и ждут изменений в кредитовании. На эти моменты обратила внимание руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

— Начиная со второго квартала текущего года наблюдается вымывание ликвидных доступных предложений, что формирует определённый дефицит качественных объектов независимо от сегмента рынка. Данная ситуация характерна как для недвижимости комфорт-класса, так и для объектов бизнес-класса. Кроме того, важным фактором развития рынка является доминирование сделок альтернативного характера, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Как будут меняться цены на вторичную недвижимость с 1 августа

Скорее всего, с 1 августа в большинстве крупных городов цена останется на уровне июня или немного снизится в пределах 0,5% в зависимости от локации. Вероятнее всего, именно осенью мы увидим более активное движение как по спросу, так и по корректировке цен. Особенно в случае пересмотра денежно-кредитной политики. Такой прогноз сделал Евгений Белокуров.

На фоне большого выбора и сдержанного спроса покупатели всё чаще обсуждают цену перед сделкой. Договориться о скидке удаётся в первую очередь тогда, когда квартира давно в продаже, а покупатель готов быстро оформить покупку.

— Средний срок продажи вторички сократился с 72 до 42 дней в некоторых городах. Высоколиквидные объекты продаются быстрее, а продавцы с низкой ликвидностью остаются на рынке, но среднее время падает. В целом же второй квартал 2025 года — это период перезагрузки рынка: низкий спрос, осторожные девелоперы, умеренные цены. Главный драйвер — политика ЦБ. Нужна более мягкая ипотека, чтобы оживить рынок, — пояснила Елена Мищенко.

Август — традиционно мёртвый сезон для сделок, но именно сейчас можно получить скидку. Особенно от тех, кому срочно нужны деньги. Ожидается углубление торга до 3–5%, особенно в регионах. Однако обвала цен не будет. Скорее умеренное снижение до –1% либо полная стабилизация. Существенные сдвиги возможны лишь осенью, если Центробанк начнёт снижать ставку и ипотека станет доступнее. Для роста активности нужна ставка хотя бы на уровне 12–14% годовых. Такой прогноз сделал управляющий партнёр MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

— Покупателям в августе стоит пользоваться ситуацией — конкуренция низкая, можно договариваться о скидках. Продавцам — быть готовыми к торгу или ориентироваться на аренду. Те, кто не торопится с продажей, могут подождать до осени, когда появятся первые сигналы восстановления. Август станет временем слабой активности, но с хорошими возможностями для сделок: торг снова работает, а рынок даёт пространство для манёвра, — пояснил Андрей Глушкин.

Авторы Нина Важдаева