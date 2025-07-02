Неожиданный поворот ждёт курс доллара на следующей неделе. Что произойдёт с рублём На валютном рынке складывается интригующая ситуация. Вопреки ожиданиям, курс доллара не спешит укрепляться, а у рубля наметились новые перспективы. Экономисты дали анонс основных событий на следующей неделе и сделали прогноз курса валют. 1 июля, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Анонс основных событий на валютном рынке на следующую неделю

Рубль продолжает оставаться достаточно крепким. При этом индекс доллара за июнь потерял ещё 3%. Ключевая ставка Центробанка остаётся высокой. При слабеющем долларе это является фактором, провоцирующим экспортёров конвертировать всю валютную выручку в рубли и перекладывать её на депозиты и инструменты долгового рынка. Так охарактеризовал обстановку на рынке аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— На курс рубля продолжает оказывать влияние совокупность сезонных, валютных и монетарных факторов. Поддерживают рубль высокая ключевая ставка, продажи валюты со стороны ЦБ, сокращение импорта, продажа валютной выручки экспортёрами и контроль за движением капитала. На следующей неделе ключевыми факторами для рубля останутся внешний фон, динамика нефти, ослабление доллара. Немаловажное влияние оказывают ожидания рынка по снижению ставки на заседании ЦБ 25 июля, — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

По её словам, высока вероятность второго шага снижения, однако уже более существенного (до 200 п.п.). Тем не менее серьёзный эффект на курс, скорее всего, будет позднее, если ключевая ставка придёт к значениям 15–16%.

Также, отметила Гаянэ Замалеева, 11 июля Банком России будут опубликованы майские данные о внешней торговле России (платёжный баланс). Растущий профицит, безусловно, поддерживает национальную валюту, тогда как его сокращение может придать импульс к ослаблению. Плюс ко всему индекс доллара DXY находится у своих 3,5-летних минимумов. Американская валюта своим снижением по отношению к мировым валютам «помогает» укреплению рубля.

— На старте июля рубль всё так же стабилен на двухлетних максимумах, а инвалюты остаются на уровнях весны 2023 года. Бросается в глаза экстремально низкая волатильность торгов и падение оборотов — валютный рынок попросту замер в ожидании драйверов. Обычно после затишья происходит сильный всплеск. И это может случиться в любой момент, даже на следующей неделе. Через неделю как раз закончится отсрочка в тарифах Трампа, и это повлияет на все мировые валюты. Возможно, и курс рубля встрепенётся, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Иван Ефанов отметил, что высокая ключевая ставка влияет и на потребителей. Розничное кредитование снижается, что ведёт к снижению спроса на импортные товары (в первую очередь автомобили и технику) и, соответственно, сокращает объёмы импорта. «На этой неделе завершился пик по налоговым выплатам экспортёров. На следующей неделе ожидаем курс в диапазоне 77,5–79,3 рубля за доллар», — добавил Иван Ефанов.

Базовый прогноз Гаянэ Замалеевой на следующую неделю — диапазон 78–80 рублей за доллар, 90–93 за евро, 10,8–11,2 за юань. Резкие движения маловероятны, если не будет новых внешних шоков и геополитических обострений.

— Скорее всего, доллар на следующей неделе выйдет из многомесячного боковика вверх. Ожидаем разворот курсов иностранных валют. Ближайшие ориентиры: доллар к 80, юань — к 11. К концу июля, когда ЦБ наверняка вновь снизит ставку, доллар может быть уже ближе к 85, а юань — к 11,5. К концу лета — 90 и 12 соответственно, — считает Михаил Зельцер.

Авторы Нина Важдаева