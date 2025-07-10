Новое дно. Какой уровень пробьёт доллар на следующей неделе и что беспокоит экономистов На этой неделе курс доллара стал уверенно снижаться. Экономисты рассказали, продолжится ли этот тренд на следующей неделе, каких событий ждут на валютном рынке и что будет с курсом рубля. 9 июля, 21:20 Эксперты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 14 июля

Ключевые факторы волатильности курса валют — данные и события текущей недели. Уже 10 июля Росстат опубликует июньскую инфляцию в России, а вечером в тот же день выйдут аналогичные данные по США. Если российская инфляция окажется слабой, а американская — мягкой, это может укрепить рубль к нижней границе коридора. К 14 июля экспортёры начнут готовиться к выплатам акцизов и налога на добычу полезных ископаемых, что традиционно создаёт дополнительный спрос на рубли и усиливает предложение валюты. Об этом рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Рубль очень крепкий, а доллар даже умудрился немного обновить минимумы с мая 2023 года. Новое дно и котировка от ЦБ на 9 июля оказались на уровне 78,16. По-прежнему притоки валюты в страну от экспортёров выше спроса на валюту от импортёров. Да и сам глобальный доллар очень слаб — упал на уровни трёхлетней давности. Но это не вечно, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, в ближайшие недели может снизиться российский сырьевой экспорт и тогда предложение валюты на рынке сократится, а импорт возрастёт, и в итоге дисбаланс торговли уменьшится. А 25 июля ЦБ может вновь опустить ключевую ставку более 100 б. п. Это факторы грядущего разворота курсов инвалют с двухлетних минимумов.

— На мировом валютном рынке курсы доллара и евро будут зависеть от переговорного процесса по торговым тарифам Трампа. Если удастся не повышать, по сути, запретительные барьеры, индекс доллара США DXY продолжит свой отскок относительно мировых валют со дна аж начала 2022 года, — пояснил Михаил Зельцер.

Экономисты ожидают снижения ключевой ставки 26 июля 2025 года. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Прогноз по курсу рубля на следующую неделю складывается под влиянием сразу нескольких факторов. Причём ключевые из них — это ожидание снижения ключевой ставки и сохраняющиеся геополитические риски. Несмотря на то что решение о ставке будет принято только 25 июля, рынок уже начал закладывать смягчение денежно-кредитной политики в курсы. Эти факторы перечислил эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

На динамику рубля в ближайшие дни, по его мнению, также могут повлиять экономические данные — статистика по инфляции, деловой активности в России и за рубежом, а также отчёты по рынку труда в США. Изменения на рынке нефти тоже будут важны: рост цен обычно поддерживает рубль, снижение оказывает на него давление.

Российская валюта продолжает пользоваться спросом на фоне роста интереса к долговым российским инструментам. Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI уверенно вырос до уровня марта прошлого года — 115,70 пункта, отражая желание инвесторов зафиксировать доходность на ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На эти моменты обратил внимание начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Прогноз курса доллара на следующую неделю

Через неделю курс доллара может вернуться на уровень 80 рублей, а юаня — к 11. В перспективе летнего сезона курсы инвалют могут быть уже значительно выше: доллар способен направиться в сторону 85–90, юань — в границы 11,5–12. Возможно, именно сейчас и формируется среднесрочное дно инвалют. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— На следующей неделе курс рубля будет оставаться в зоне повышенной волатильности. Основные факторы влияния — геополитика и интервенции Минфина в рамках бюджетного правила. С учётом текущих уровней спроса на валюту и ограниченного предложения со стороны экспортёров, доллар США может сохранить диапазон 77,50–79,00 рубля при отсутствии новых шоков. Амплитуда краткосрочных колебаний может расти на фоне ожиданий геополитических переговоров, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения курса рубля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paul Biryukov

По его оценкам, рубль пока чувствует себя более чем стабильно, но факторов неопределённости по-прежнему много. Внутренний спрос на валюту остаётся сдержанным, что работает в пользу рубля.

Основная неопределённость на локальном рынке сейчас складывается вокруг предстоящих санкций. Ограничения на экспорт могут существенно ослабить российский рубль. На глобальном рынке всё крутится вокруг тарифов со стороны США. Об этом рассказал руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций АВИ «Кэпитал» Михаил Родичкин.

По его мнению, рубль будет постепенно снижаться. Курс доллара выйдет на отметку 79,25.

— Базовый сценарий на ближайшую неделю — удержание курса доллара в диапазоне 78–82 рубля. Рублю продолжат помогать бюджетные интервенции: с 7 июля Минфин ежедневно продаёт юани на сумму до 9,76 млрд рублей. Дополнительную поддержку обеспечивают приток средств в ОФЗ и налоговая подготовка экспортёров. При этом нефть остаётся стабильной — около $70 за баррель Brent, — отметил Денис Астафьев.

Он отметил, что на рынке также сохраняется ожидание снижения ключевой ставки Банком России на заседании 25 июля. Если свежая статистика подтвердит замедление инфляции, это может вызвать локальные продажи рубля и вернуть курс в зону 80–81 рубля за доллар.

Алексей Лоссан считает, что в краткосрочной перспективе курс рубля останется в диапазоне 77–80 за доллар и 10,7–11,1 за юань, если не произойдёт резких внешних шоков. Однако по мере приближения заседания ЦБ и завершения дивидендного сезона, когда экспортёры снижают продажи валютной выручки, давление на рубль может усилиться. В результате курс способен сместиться в сторону верхней границы диапазона.

— До середины лета ожидаем доллар под отметкой 80 рублей. Колебания основных курсов валют с высокой вероятностью будут в пределах 76–79,80 рубля за доллар, 88,50–93,50 рубля за евро и 10,50–11,00 рубля за юань, — считает Спартак Соболев.

Один из ключевых факторов, который в ближайшие недели будет оказывать влияние на экономику и настроения инвесторов, — это рост цен на бензин. Биржевые котировки топлива уже обновляют рекорды, но розничные цены традиционно реагируют с задержкой. Поэтому основной прирост цен в 1,5–2 рубля за литр, по оценкам аналитиков, придётся именно на август. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Рост связан сразу с несколькими причинами: началом уборочной кампании: сельхозпроизводители закупают топливо в большом объёме, поднимая спрос; продолжением отпускного сезона, сокращением субсидий нефтяным компаниям: издержки постепенно перекладываются на потребителя.

— Хотя прямого давления на рубль рост цен на бензин не оказывает, инфляционные ожидания могут повлиять на решения ЦБ и участников валютного рынка. На следующей неделе курс рубля, скорее всего, останется в пределах текущего коридора — 77–80 рублей за доллар, без резких скачков. Причин для ослабления на горизонте ближайших дней нет: рубль стабилизирован устойчивыми потоками экспортной выручки, интересом к ОФЗ и рублёвым депозитам, а также позицией Центробанка, — пояснил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева