В Госдуме призвали увеличить пенсию для россиян до двух МРОТ

В России следует увеличить пенсионные выплаты до уровня двух минимальных размеров оплаты труда. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик пояснил, что при текущем МРОТ в 22 440 рублей это позволит установить минимальную пенсию на уровне примерно 45 тысяч рублей. По его мнению, такое повышение улучшит качество жизни пенсионеров, дав им возможность заниматься здоровьем, помогать семьям и путешествовать по стране.

«С пенсиями в стране вообще чехарда — в одних регионах выше, в других ниже. За четыре года разница между максимальными и минимальными пенсиями выросла в 1,5 раза», — сказал он ТАСС.

Парламентарий связал эту проблему с неравенством зарплат по регионам, поскольку пенсии формируются из отчислений от среднего заработка. При этом он подверг критике методику расчёта Росстата, указав, что большинство граждан получает «медианную» зарплату, которая как минимум на 30 тысяч рублей ниже официальных показателей.