Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уравнять зарплаты учителей в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создания единой федеральной системы оплаты труда для учителей с целью уравнять их заработную плату по всей стране. Об этом парламентарий заявил в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании», который цитирует ТАСС.

Слуцкий отметил, что нынешние условия работы вынуждают учителей брать чрезмерную нагрузку ради достойного дохода, что зачастую приводит к профессиональному выгоранию и уходу из профессии. Он подчеркнул, что, несмотря на ежегодный выпуск тысяч дипломированных специалистов, в школы идут работать единицы из-за низких зарплат и значительного разрыва между регионами. Так, например, средняя зарплата учителя в Москве превышает 143 тыс. рублей, что в три раза больше, чем в Ивановской области, где она составляет чуть более 45 тыс. рублей. По мнению Слуцкого, для улучшения школьного образования в стране следует пересмотреть подход к зарплатам учителей и создать единую систему оплаты труда.

«Необходимо не уговаривать регионы повышать зарплаты, а внедрить целевое финансирование», – отметил он.

Депутат также обратил внимание на отсутствие единых стандартов поддержки учителей в разных регионах. Например, в Краснодарском крае молодые специалисты могут получить 1 млн рублей для улучшения жилищных условий, в то время как в Свердловской области заслуженным учителям выплачивают 30 тыс. рублей, а в Москве – 300 тыс. рублей.

«Зарплата учителей – это важнейшая тема в разговоре о неравенстве в образовании и отражает ценность, которую государство придаёт труду педагогов, который формирует будущее страны», – заключил Слуцкий.