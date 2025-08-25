ИИ в помощь! Родителям предложили альтернативу дорогущим букетам к 1 Сентября

В России к 1 Сентября традиционно дорожают букеты, однако у родителей есть альтернатива — заменить цветы на подарки для учителей. Об этом рассказал маркетолог Юрий Караванов. Он предложил привлекать к созданию презентов искусственный интеллект.

«Например, с помощью нейросетей создать комикс, где будет история, связанная с учителем и школьниками, и подарить уникальный журнал педагогу. Мне кажется, это запоминающийся подарок...» — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник радио Sputnik призвал учитывать персональные предпочтения педагогов. К примеру, учителю информатики можно подарить какой-нибудь гаджет. А преподаватель по рисованию, вероятно, будет рад творческому сюрпризу.