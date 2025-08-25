Родителям подсказали 4 способа получить выходной в День знаний
Юрист Южалин: Доноры крови могут получить выходной в День знаний
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DoublePHOTO studio
День знаний в России не считается официальным нерабочим праздничным днём. Однако многие работодатели готовы предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной для присутствия на линейке с детьми. Такая практика может быть закреплена в трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка, коллективном соглашении или иных внутренних документах организации, рассказал юрист Александр Южалин.
При наличии подобной льготы обычно достаточно подать заявление и подтвердить наличие наследника школьного или дошкольного возраста, уточнил собеседник RG.ru. По его словам, ещё одним вариантом является использование дня, предоставляемого по закону за сдачу крови. Такой день считается оплачиваемым и может быть использован донором в любой удобный для него момент, включая 1 Сентября.
Кроме того, можно оформить отпуск без сохранения зарплаты или перенести ежегодный оплачиваемый отпуск, или разбить его на части и использовать нужные даты. Если же работодатель планирует привлечь вас к работе вне смены, то стоит договориться о предоставлении вместо этого дополнительного выходного в День знаний.
Кстати, родителям стоит помнить, что в России в 2025 году цены на школьные букеты выросли на 15-25%. Так, букет из 5-7 роз или хризантем обойдётся в среднем в 500-900 рублей. Композиции среднего размера (10-15 штук) будут стоить от 1200 до 2500 рублей, а стоимость крупных букетов составит от 3000 рублей и выше.