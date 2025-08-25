Родителям подсказали 4 способа получить выходной в День знаний

День знаний в России не считается официальным нерабочим праздничным днём. Однако многие работодатели готовы предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной для присутствия на линейке с детьми. Такая практика может быть закреплена в трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка, коллективном соглашении или иных внутренних документах организации, рассказал юрист Александр Южалин.

При наличии подобной льготы обычно достаточно подать заявление и подтвердить наличие наследника школьного или дошкольного возраста, уточнил собеседник RG.ru. По его словам, ещё одним вариантом является использование дня, предоставляемого по закону за сдачу крови. Такой день считается оплачиваемым и может быть использован донором в любой удобный для него момент, включая 1 Сентября.

Кроме того, можно оформить отпуск без сохранения зарплаты или перенести ежегодный оплачиваемый отпуск, или разбить его на части и использовать нужные даты. Если же работодатель планирует привлечь вас к работе вне смены, то стоит договориться о предоставлении вместо этого дополнительного выходного в День знаний.