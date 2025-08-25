Безопасность превыше всего! В Челябинске ввели жёсткие ограничения на 1 Сентября
В Челябинске на линейку 1 Сентября допустят только первоклассников и выпускников
Мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал глав районов лично контролировать меры безопасности на торжественных линейках, посвящённых 1 Сентября. Он подчеркнул, что в этом году линейка, посвящённая Дню знаний, пройдёт только для первоклассников и выпускников.
«Все мероприятия, которые вы будете проводить 1 сентября, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года, должны проходить с обязательным вашим личным контролем мер безопасности. Мы должны думать о безопасности любого мероприятия — хоть первого сентября, хоть второго, хоть третьего, дата не имеет значения», — заявил глава города на совещании.
Как передаёт корреспондент URA.ru из мэрии Челябинска, Лошкин отметил, что во многих школах принято решение организовать мероприятия внутри зданий с возможностью допуска родителей. При этом все образовательные учреждения должны обеспечить полный комплекс мер охраны, включающий установку металлоискатели, систему пропусков, дежурство сотрудников охранных организаций и систему контроля.
Мэр города заявил, что в нынешних условиях меры безопасности выходят на первый план, особенно когда речь идёт о массовых мероприятиях с участием детей. Кроме того, чиновник поручил руководителям образовательных учреждений и районным администрациям провести дополнительные беседы с родителями. По его словам, необходимо донести до жителей важность строгого контроля за безопасностью на школьных праздниках.
