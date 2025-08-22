Изучение английского языка в российских школах сократят до двух часов в неделю
Минпросвещения РФ: Изучение иностранного языка в 5-7 классах сократят до 2 часов
Министерство просвещения России в своём проекте приказа предлагает сократить преподавание иностранных языков в 5-7 классах до двух часов в неделю, начиная с 1 сентября 2026 года. Данное решение обусловлено необходимостью оптимизировать нагрузку на учащихся и более рационально использовать учебное время.
«При этом изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен», — говорится в пояснительной записке к документу
Параллельно с этим с 2026/27 учебного года в школах может появиться новый предмет — Духовно-нравственная культура России. Этот курс призван заложить в учениках мировоззрение, соответствующее традиционным ценностям.
Ранее сообщалось, что из программы учеников 5–7 классов исключат предмет «Обществознание». При этом у школьников появится курс История нашего края.