19 августа, 11:14

В России из школьной программы убрали один предмет

Львова-Белова: В 5–7-х классах школ исключат из расписания обществознание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fizkes

В российских школах для учеников 5–7-х классов из программы исключат предмет «Обществознание». Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, вместо Обществознания школьники будут проходить курс «История нашего края».

Также с нового учебного года в ряде школ в пилотном режиме появятся оценки за поведение.

Ура, каникулы: график школьных каникул 2025–2026 по четвертям и триместрам
Ранее Минпросвещения установило предельно допустимую учебную нагрузку для учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс. Согласно новым нормативам, вводимым в действие с 1 сентября, для первоклассников годовой объём учебных часов будет варьироваться в пределах от 620 до 653.

Марина Фещенко
