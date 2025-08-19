В России из школьной программы убрали один предмет
Львова-Белова: В 5–7-х классах школ исключат из расписания обществознание
В российских школах для учеников 5–7-х классов из программы исключат предмет «Обществознание». Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По ее словам, вместо Обществознания школьники будут проходить курс «История нашего края».
Также с нового учебного года в ряде школ в пилотном режиме появятся оценки за поведение.
Ранее Минпросвещения установило предельно допустимую учебную нагрузку для учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс. Согласно новым нормативам, вводимым в действие с 1 сентября, для первоклассников годовой объём учебных часов будет варьироваться в пределах от 620 до 653.