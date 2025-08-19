В России из школьной программы убрали один предмет

В российских школах для учеников 5–7-х классов из программы исключат предмет «Обществознание». Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, вместо Обществознания школьники будут проходить курс «История нашего края».

Также с нового учебного года в ряде школ в пилотном режиме появятся оценки за поведение.