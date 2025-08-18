Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 02:02

Минпросвещения установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Министерство просвещения Российской Федерации установило предельно допустимую учебную нагрузку для учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на документ ведомства.

Согласно новым нормативам, вводимым в действие с 1 сентября, для первоклассников годовой объём учебных часов будет варьироваться в пределах от 620 до 653. Для учеников со второго по четвёртый класс этот показатель составит от 782 до 884 часов. В пятом классе учебная нагрузка будет составлять от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов, а для восьмых и девятых классов — от 1122 до 1224 часов в год.

Конкретное количество учебных часов будет определяться образовательной программой, принятой в каждом учебном заведении. При этом установлено, что продолжительность первого полугодия для всех классов не должна превышать восьми учебных недель. Во втором полугодии для первоклассников установлено ограничение в десять недель, а для учеников со второго по девятый класс — одиннадцать недель. Таким образом обеспечивается контроль за общей учебной нагрузкой школьников в течение года.

В Минпросвещения утвердили дату окончания нового учебного года
В Минпросвещения утвердили дату окончания нового учебного года

Ранее Минпросвещения России предложило варианты расписаний уроков для учеников с первого по 11 класс. Младшие классы получат пять вариантов расписаний. Ученики 5–9-х классов смогут выбирать из шести вариантов. Для 10-11-х классов предложили 19 моделей. Все варианты учитывают пятидневную и шестидневную учебную неделю.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar