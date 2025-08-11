В Минпросвещения утвердили дату окончания нового учебного года

Российское министерство просвещения установило рамки учебного года для общеобразовательных учреждений. Старт занятий назначен на 1 сентября, окончание — 26 мая. Об этом пишет РИА «Новости».

В документе предусмотрена возможность деления учебного периода как на четверти, так и на триместры. Рекомендации, разосланные в субъекты Федерации, направлены на унификацию образовательного процесса, а также соблюдение санитарных норм и предотвращение усталости среди учащихся.

В расписании обязательно должны быть выделены осенние, зимние и весенние каникулы, продолжительностью минимум семь дней каждая. Для первоклассников предусмотрена дополнительная зимняя пауза в феврале с аналогичной продолжительностью.