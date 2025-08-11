Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 01:38

В Минпросвещения утвердили дату окончания нового учебного года

Минпросвещения установило сроки учебного года с 1 сентября по 26 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Российское министерство просвещения установило рамки учебного года для общеобразовательных учреждений. Старт занятий назначен на 1 сентября, окончание — 26 мая. Об этом пишет РИА «Новости».

В документе предусмотрена возможность деления учебного периода как на четверти, так и на триместры. Рекомендации, разосланные в субъекты Федерации, направлены на унификацию образовательного процесса, а также соблюдение санитарных норм и предотвращение усталости среди учащихся.

В расписании обязательно должны быть выделены осенние, зимние и весенние каникулы, продолжительностью минимум семь дней каждая. Для первоклассников предусмотрена дополнительная зимняя пауза в феврале с аналогичной продолжительностью.

В Минпросвещения сочли антиконституционной идею о платном обучении иностранцев в школах
В Минпросвещения сочли антиконституционной идею о платном обучении иностранцев в школах

А ранее в Минпросвещения определили, сколько часов в неделю педагоги должны отработать за ставку зарплаты. Учителям установили норму в 18 часов преподавательской работы в неделю. В министерстве отметили, что эта цифра — ориентир для расчёта зарплаты, а точное количество часов зависит от учебного заведения.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar