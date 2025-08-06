Минпросвещения утвердило недельную нагрузку педагогов за ставку зарплаты

Минпросвещения России определило, сколько часов в неделю педагоги должны отработать за ставку зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Учителям установили норму в 18 часов преподавательской работы в неделю. В министерстве отметили, что эта цифра — ориентир для расчёта зарплаты, а точное количество часов зависит от школы или другого учебного заведения. Для воспитателей детских садов, педагогов-психологов и социальных работников закрепили 36 часов нагрузки в неделю за ставку.

Инструкторам по физкультуре и старшим воспитателям рекомендовано работать по 30 часов в неделю, а воспитателям, занимающимся детьми с особыми потребностями, — 25 часов. Музыкальные руководители и концертмейстеры будут трудиться 24 часа, а логопеды и учителя-дефектологи — 20 часов в неделю.

Объём работы зависит от должности и специализации педагога, а конкретные нормы устанавливаются каждый учебный год.