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6 августа, 02:47

Минпросвещения утвердило недельную нагрузку педагогов за ставку зарплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Минпросвещения России определило, сколько часов в неделю педагоги должны отработать за ставку зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Учителям установили норму в 18 часов преподавательской работы в неделю. В министерстве отметили, что эта цифра — ориентир для расчёта зарплаты, а точное количество часов зависит от школы или другого учебного заведения. Для воспитателей детских садов, педагогов-психологов и социальных работников закрепили 36 часов нагрузки в неделю за ставку.

Инструкторам по физкультуре и старшим воспитателям рекомендовано работать по 30 часов в неделю, а воспитателям, занимающимся детьми с особыми потребностями, — 25 часов. Музыкальные руководители и концертмейстеры будут трудиться 24 часа, а логопеды и учителя-дефектологи — 20 часов в неделю.

Объём работы зависит от должности и специализации педагога, а конкретные нормы устанавливаются каждый учебный год.

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А ранее Минпросвещения определило предельное количество учебных часов для школьников 1-4 классов. С 1 сентября 2025 года объём нагрузки будет варьироваться в зависимости от класса. В первом классе ученики будут заниматься максимум до 21 часа в неделю, учащиеся со второго по четвёртый — до 26 часов.

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Тимур Хингеев
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