Минпросвещения установило максимальную учебную нагрузку для младшеклассников
Минпросвещения: Дети в начальной школе будут учиться не больше 26 часов в неделю
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Министерство просвещения РФ определило предельное количество учебных часов для школьников 1-4 классов. С 1 сентября 2025 года объём нагрузки будет варьироваться в зависимости от класса.
В первом классе ученики смогут учиться от 20 до 21 часа в неделю, во втором, третьем и четвёртом классах – от 23 до 26 часов. Конкретное количество часов будет зависеть от выбранного варианта федеральных учебных планов.
Кроме того, в министерстве указали, что за четыре учебных года количество учебных занятий не должно составлять менее 2966 часов и более 3305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе. Эти меры направлены на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на школьников начальных классов, сообщает РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что российские школьники начнут писать контрольные работы по новым правилам. Минпросвещения введёт единые нормы времени на их выполнение с сентября.