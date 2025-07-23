Минпросвещения установило максимальную учебную нагрузку для младшеклассников

Министерство просвещения РФ определило предельное количество учебных часов для школьников 1-4 классов. С 1 сентября 2025 года объём нагрузки будет варьироваться в зависимости от класса.

В первом классе ученики смогут учиться от 20 до 21 часа в неделю, во втором, третьем и четвёртом классах – от 23 до 26 часов. Конкретное количество часов будет зависеть от выбранного варианта федеральных учебных планов.

Кроме того, в министерстве указали, что за четыре учебных года количество учебных занятий не должно составлять менее 2966 часов и более 3305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе. Эти меры направлены на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на школьников начальных классов, сообщает РИА «Новости».