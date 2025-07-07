Минпросвещения отчиталось об «идеальном» ЕГЭ-2025
Министр Кравцов заявил, что ЕГЭ и ОГЭ-2025 прошли спокойно и на высоком уровне
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что единый и основной госэкзамены в 2025 году прошли в штатном режиме и без серьёзных инцидентов. Об этом он заявил на пресс-конференции, подводя предварительные итоги экзаменационной кампании.
«Хочу поблагодарить всех педагогов и учителей за слаженную работу в течение года и особенно — за организацию экзаменов. Всё прошло на высоком уровне», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился до 60,7, что заметно ниже показателей прошлых лет. Несмотря на то, что обществознание по-прежнему лидирует по популярности среди экзаменов по выбору, средний балл по нему тоже продолжает падать. В 2023 году он составлял 56,4, в 2024-м — 55,05, а в 2025-м снизился до 53,61.