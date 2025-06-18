Вундеркинд из Москвы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

На полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о первых результатах ЕГЭ-2025. По его словам, как минимум один московский школьник смог получить максимальный результат, набрав 400 баллов по сумме предметов.

«Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика», — подчеркнул руководитель ведомства

Музаев также отметил, что уже 5 780 участников экзамена получили 100 баллов за один предмет, и эта цифра, вероятно, увеличится после резервных дней и пересдач. Среди уже известных результатов есть и те, кто набрал высокие баллы по нескольким предметам: 271 человек получили 200 баллов в сумме, а 11 участников – 300 баллов.

Однако не все школьники стремились сдать экзамен на высокие баллы. В ходе основного периода ЕГЭ-2025 за нарушения были удалены 608 человек, при этом 189 из них – за использование мобильных телефонов. Согласно правилам проведения экзамена, эти школьники пересдать только русский язык и базовую математику в дополнительный период (с 4 по 23 сентября), что позволит им получить аттестат в текущем году.