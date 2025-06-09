«Не конец света»: Педагог раскрыла, что делать выпускникам после провала на ЕГЭ

Школьники испытывают стресс не только перед ЕГЭ, но и после, когда результаты оказались неутешительными. Педагог Виктория Подсухина объяснила, как быть, если не удалось сдать экзамен. По её словам, итоги ЕГЭ — не приговор, поэтому стоит относиться к этому спокойнее.

«Выпускники, не сумевшие набрать нужные баллы, часто испытывают гамму негативных эмоций: от разочарования и злости до чувства стыда. Такие переживания нормальны, но зацикливаться на них нельзя», — подчеркнула специалист в беседе с RT.

Для начала эксперт советует признать свои чувства и не пытаться от них избавиться. Для этого следует поговорить с близкими или психологом, так как беседа поможет справиться с эмоциональным потрясением. Родителям рекомендуют не критиковать ребёнка, а выразить слова поддержки. По словам учителя, необходимо донести до наследника, что провал на ЕГЭ — это не конец света, а просто трудный жизненный этап, который надо пережить.

«Когда первые эмоции улягутся, нужно проанализировать причины неудачи. Возможно, сказалась недостаточная подготовка или свою роль сыграл стресс. Может, помешали какие-то внешние обстоятельства. Честный анализ поможет избежать повторения ошибок», — порекомендовала Подсухина.

Если выпускник получил мало баллов, стоит задуматься о поступлении в колледж, где можно получить профессию, после чего продолжить обучение в вузе. По словам эксперта, можно взять паузу на год, чтобы понять свои цели и подготовиться к дальнейшему получению образования.

«Если поступить непременно хочется в текущем году, стоит задуматься о вузах с меньшим проходным баллом или о платном обучении. Существует огромное количество вузов с разными программами и ценовой политикой», — подытожила педагог.