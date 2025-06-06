Ни одной утечки с 2013-го: В Рособрнадзоре отчитались о проведении контроля за ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что за последние 12 лет в России не было ни одной утечки заданий ЕГЭ. По его словам, после масштабного скандала в 2013 году, когда контрольно-измерительные материалы (КИМ) массово оказались в открытом доступе, система контроля была кардинально усилена.

«Любимая тема — итог 2013 года, когда была массовая утечка КИМов, были сделаны серьёзные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек не было ни разу», — сказал руководитель ведомства.

В этом году ЕГЭ планируют сдавать более 712 тысяч человек по всей стране. Прошла уже большая часть экзаменов — серьёзных сбоев не зафиксировано.