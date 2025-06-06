Ни одной утечки с 2013-го: В Рособрнадзоре отчитались о проведении контроля за ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: С 2013 материалы ЕГЭ ни разу не появлялись в Сети
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что за последние 12 лет в России не было ни одной утечки заданий ЕГЭ. По его словам, после масштабного скандала в 2013 году, когда контрольно-измерительные материалы (КИМ) массово оказались в открытом доступе, система контроля была кардинально усилена.
«Любимая тема — итог 2013 года, когда была массовая утечка КИМов, были сделаны серьёзные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек не было ни разу», — сказал руководитель ведомства.
В этом году ЕГЭ планируют сдавать более 712 тысяч человек по всей стране. Прошла уже большая часть экзаменов — серьёзных сбоев не зафиксировано.
Ранее в Рособрнадзоре уже прокомментировали сообщения о появлении заданий ЕГЭ в Интернете. По словам представителей ведомства, фото КИМов, которые публикуются в Сети, не являются утечками — материалы попадают в открытый доступ только после завершения экзамена. Технология передачи заданий исключает «сливы»: в разных часовых поясах используются уникальные варианты, а единая база заданий надёжно защищена.