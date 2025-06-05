В Москве посторонний притворился учеником и попытался сдать ЕГЭ

В Москве на экзамене по биологии выявили самозванца. В столичном департаменте образования и науки сообщили, что в четверг была предотвращена попытка сдачи ЕГЭ по биологии человеком, не являющимся зарегистрированным участником.

По информации ведомства, на экзамен явился человек, представивший справку об утере паспорта. После запроса дополнительных данных из школы комиссия установила, что это был посторонний.

«Руководитель пункта проведения экзамена незамедлительно вызвал на место полицию. Нарушитель был доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы проводят проверку», — добавили в ведомстве.