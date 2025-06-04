Почти 500 школьников удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки
Рособрнадзор: 483 школьника удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки
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В период проведения основного этапа ЕГЭ, стартовавшего 23 мая, с экзаменов были удалены 483 человека. Как сообщили ТАСС в Рособрнадзоре, основной причиной стали попытки использования запрещённых устройств и материалов.
По данным ведомства, 153 человека были удалены за наличие мобильных телефонов, а 283 — за использование справочных материалов и шпаргалок.
«По состоянию на 4 июня 2025 г. общее количество удалённых участников ЕГЭ составило 483, из них удалены за наличие телефона — 153, за наличие справочных материалов (шпаргалок) — 283», — говорится в сообщении.
Ранее министерство образования Пермского края опровергло информацию о строгом досмотре школьницы на ЕГЭ. После проверки видеозаписей установлено, что на входе сработал металлодетектор, после чего выпускницу отвели в спортивный зал, где при осмотре в её ботинках нашли шпаргалки. Также сообщается, что девочка вела себя вызывающе и самостоятельно приподняла юбку, обнажив колени. Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, просмотрев видеозаписи, отметила, что у школьницы действительно были шпаргалки.