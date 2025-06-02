«Хромавшая» школьница из Перми несла на ЕГЭ шпаргалки в ботинках
Мизулина подтвердила, что у школьницы из Перми были шпаргалки
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Министерство образования Пермского края опровергло сообщения о строгом досмотре школьницы на ЕГЭ. Об этом написала глава «Лиги безопасного интернет»а Екатерина Мизулина в личном телеграм-канале.
«Министерство образования Пермского края опровергает информацию о строгом досмотре девочки на ЕГЭ. Там провели проверку, изучив видео с камер: сработал металлодетектор на входе, выпускницу отвели в спортивный зал, там при досмотре в ботинках были обнаружены шпаргалки. При этом сообщается, что якобы школьница «дерзила в ответ» и «сама подняла юбку», оголив колени», — написала она.
Чуть позднее Мизулина дополнила пост, сообщив, что посмотрела видео с камер. Она подтвердила версию ведомства — у девочки были шпаргалки.
Напомним, Мизулина ранее рассказала, что школьница из Перми попросила её о помощи. По версии девочки, в ходе сдачи ЕГЭ её права нарушили грубым образом, заставив разуться и задрать юбку из-за того, что она хромала.