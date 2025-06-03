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3 июня, 13:59

Рособрнадзор отказался считать утечкой публикацию фото ЕГЭ по обществознанию

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Появление в интернете вариантов заданий ЕГЭ нельзя считать утечкой, так как они попадают в Сеть уже после проведения экзаменов. Об этом рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре, комментируя информацию о публикации в открытом доступе заданий по обществознанию, школьники сдавали предмет накануне, 2 июня.

«Фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что «слить» их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — пояснили в ведомстве.

«Хромавшая» школьница из Перми несла на ЕГЭ шпаргалки в ботинках
«Хромавшая» школьница из Перми несла на ЕГЭ шпаргалки в ботинках

Ранее Life.ru писал, что ЕГЭ в этом году сдают более 712 тысяч российских школьников. С экзамена, по данным Минпросвещения, удалили более 200 школьников, 70 из них — из-за телефона. Из кабинета просят уйти также из-за шпаргалок или любых других средств связи и передачи информации.

Татьяна Миссуми
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