Рособрнадзор отказался считать утечкой публикацию фото ЕГЭ по обществознанию

Появление в интернете вариантов заданий ЕГЭ нельзя считать утечкой, так как они попадают в Сеть уже после проведения экзаменов. Об этом рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре, комментируя информацию о публикации в открытом доступе заданий по обществознанию, школьники сдавали предмет накануне, 2 июня.