Хитрый, но неумный план: В Ленобласти у выпускницы аннулировали результаты ЕГЭ из-за «умных» очков
В Ленобласти выпускницу уличили в попытке сдать ЕГЭ с помощью «умных» очков
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Во Всеволожском районе Ленинградской области выпускница попыталась обойти правила ЕГЭ с помощью высоких технологий — «умных» очков и скрытой связи. Попытка списать дорого обошлась школьнице: её результаты аннулированы, пересдачи не будет. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру».
Школьница сняла экзаменационные задания по русскому языку и обществознанию с помощью специальных очков, а ответы ей, предположительно, передавали через наушник. Запись с устройства попала в руки третьих лиц, после чего была отправлена для решения экзаменационных заданий.
В образовательном ведомстве региона подчеркнули, что подобные махинации жёстко пресекаются. Видео попало к проверяющим, и в итоге выпускница осталась без результатов по обоим предметам. Пересдача в резервные дни ей запрещена.
Ранее в Москве уже фиксировались попытки обмана на экзаменах. Так, на ЕГЭ по биологии поймали самозванца, который пытался сдать тест вместо другого участника. Мужчина предъявил справку об утере паспорта, но после проверки выяснилось, что к экзамену он не допущен и в списках не значится.