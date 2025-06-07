Хитрый, но неумный план: В Ленобласти у выпускницы аннулировали результаты ЕГЭ из-за «умных» очков

Во Всеволожском районе Ленинградской области выпускница попыталась обойти правила ЕГЭ с помощью высоких технологий — «умных» очков и скрытой связи. Попытка списать дорого обошлась школьнице: её результаты аннулированы, пересдачи не будет. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру».

Школьница сняла экзаменационные задания по русскому языку и обществознанию с помощью специальных очков, а ответы ей, предположительно, передавали через наушник. Запись с устройства попала в руки третьих лиц, после чего была отправлена для решения экзаменационных заданий.

В образовательном ведомстве региона подчеркнули, что подобные махинации жёстко пресекаются. Видео попало к проверяющим, и в итоге выпускница осталась без результатов по обоим предметам. Пересдача в резервные дни ей запрещена.