Уже с сентября: Российские школьники начнут выполнять контрольные работы по новым правилам

С 1 сентября 2025 года в российских школах вступают в силу новые правила, регламентирующие продолжительность контрольных и практических работ. Согласно документу Минпросвещения, контрольные работы теперь должны выполняться в течение одного-двух уроков (не более 45 минут каждый). Об этом пишет РИА «Новости».

Практические работы, не являющиеся формой контроля, будут ограничены одним уроком (также не более 45 минут). Новые нормы также устанавливают, что объём учебного времени, отводимого на проверочные работы, не должен превышать 10% от общего количества часов, выделенных на изучение предмета в конкретном классе.

Эти изменения направлены на стандартизацию учебного процесса и оптимизацию нагрузки на школьников. Ведомство подчёркивает, что новые правила помогут более равномерно распределять время между изучением материала и проверкой знаний.