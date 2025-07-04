В российских школах могут отменить оценки по четырём предметам
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, ИЗО, музыке и труду
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В российских школах нужно отменить пятибалльную систему оценивания по таким предметам, как физкультура, изобразительное искусство, музыка, труд. Такую инициативу рассмотрят в Госдуме. Думский комитет по охране здоровья уже подготовил соответсвующий документ по итогам правительственного часа, состоявшегося 11 июня.
«Проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», — сказано в проекте постановления.
Этим вопросом займутся Минобрнауки и Рособрнадзор.
Ранее сообщалось, что в шести российских регионах с 1 сентября стартует эксперимент по оцениванию поведения школьников. Его итоги будут проанализированы. Если результаты окажутся успешными и получат одобрение, систему распространят по всей стране.