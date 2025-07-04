В российских школах могут отменить оценки по четырём предметам

В российских школах нужно отменить пятибалльную систему оценивания по таким предметам, как физкультура, изобразительное искусство, музыка, труд. Такую инициативу рассмотрят в Госдуме. Думский комитет по охране здоровья уже подготовил соответсвующий документ по итогам правительственного часа, состоявшегося 11 июня.