Минпросвещения назвало причину сокращения уроков родной речи в школах

Сокращение количества уроков родного языка в первых классах российских школ обусловлено нормами допустимой учебной нагрузки для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ, отвечая на запрос РИА Новости.

Ранее Министерство образования и науки Татарстана направило обращение в федеральное ведомство с просьбой пересмотреть решение об уменьшении часов преподавания родных языков в начальной школе. Согласно новым правилам, с 1 сентября 2025 года количество занятий сократится с двух до одного в неделю.

В ведомстве пояснили, что согласно действующим санитарным нормам (пункт 3.4.16 СанПиН), максимальная дневная нагрузка для первоклассников не должна превышать четырёх уроков. Лишь один раз в неделю допускается проведение пяти уроков — за счёт дополнительного занятия физкультурой. Таким образом, недельная нагрузка ограничена 20 академическими часами. Исключение составляет случай, когда на физическую культуру отведено 3 часа в неделю — тогда допустимо 21 час.

Отмечается, что во всех пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка первоклассников соответствует установленным 20 часам. В отдельных вариантах программ на родной язык и литературное чтение выделен один час, тогда как в других при той же нагрузке предусмотрено два часа на эти предметы.

В министерстве подчеркнули, что для учащихся 2-4 и 5-9 классов объём часов, отведённых на изучение родного языка и литературы, остаётся без изменений. Речь не идёт о сокращении преподавания этих дисциплин в целом.

Кроме того, образовательные учреждения имеют возможность скорректировать формат изучения родного языка в первых классах, используя возможности внеурочной деятельности. Это позволит сохранить качество обучения при соблюдении нормативов нагрузки.