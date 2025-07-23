«Голова ребёнка не бесконечная»: Педагог выступил против введения уроков нравственности

В российских школах планируют ввести новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», но педагогическое сообщество относится к этой инициативе неоднозначно. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что не стоит перегружать детей, а уж тем более сокращать основные предметы, чтобы «впихнуть» новый урок в программу.

«Я ничего не имею против духовно-нравственной культуры, но начинается профессиональный вопрос: нельзя бесконечно расширять контент образования. У нас только ленивый не внёс свои пять копеек: министерство по налогам — «давайте налоги преподавать», министерство экологии — «давайте про мусор раздельный». А я тихо спрашиваю: «за счёт чего? Сократим математику? Русский [язык]?» Голова ребёнка — не бесконечная. Есть нормы, и нарушать их — путь в тупик», — заявил Ямбург 360.ru.

Педагог отметил, что духовно-нравственные ценности должны естественно интегрироваться в существующие гуманитарные предметы, такие как история и литература. По его мнению, русская классическая литература уже содержит мощный воспитательный потенциал.

Ямбург также обратил внимание на необходимость подготовки квалифицированных преподавателей, способных увлекать детей с помощью современных технологий. Он подчеркнул, что в условиях развития искусственного интеллекта и нейросетей важно сочетать традиционные методы с инновационными подходами.