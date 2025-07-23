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23 июля, 08:17

«Голова ребёнка не бесконечная»: Педагог выступил против введения уроков нравственности

Педагог Ямбург: Учить нравственности нужно в рамках уже существующих уроков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich

В российских школах планируют ввести новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», но педагогическое сообщество относится к этой инициативе неоднозначно. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что не стоит перегружать детей, а уж тем более сокращать основные предметы, чтобы «впихнуть» новый урок в программу.

«Я ничего не имею против духовно-нравственной культуры, но начинается профессиональный вопрос: нельзя бесконечно расширять контент образования. У нас только ленивый не внёс свои пять копеек: министерство по налогам — «давайте налоги преподавать», министерство экологии — «давайте про мусор раздельный». А я тихо спрашиваю: «за счёт чего? Сократим математику? Русский [язык]?» Голова ребёнка — не бесконечная. Есть нормы, и нарушать их — путь в тупик», — заявил Ямбург 360.ru.

Педагог отметил, что духовно-нравственные ценности должны естественно интегрироваться в существующие гуманитарные предметы, такие как история и литература. По его мнению, русская классическая литература уже содержит мощный воспитательный потенциал.

Ямбург также обратил внимание на необходимость подготовки квалифицированных преподавателей, способных увлекать детей с помощью современных технологий. Он подчеркнул, что в условиях развития искусственного интеллекта и нейросетей важно сочетать традиционные методы с инновационными подходами.

Депутат объяснил, кто должен преподавать в школах Духовно-нравственную культуру России
Депутат объяснил, кто должен преподавать в школах Духовно-нравственную культуру России

Напомним, с 2026/2027 учебного года в российских школах начнут изучать новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». В данный момент программа проходит этап экспертной оценки. Новый учебный курс направлен на формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях российской культуры.

Александра Мышляева
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