Депутат объяснил, кто должен преподавать в школах Духовно-нравственную культуру России

Педагогами по «Духовно-нравственной культуре России» не должны становиться случайные люди. Об этом сообщил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в письме главе Минобрнауки России Валерию Фалькову, которое есть в распоряжении Life.ru.

«Это важный и своевременный шаг, который позволит укрепить в подрастающем поколении традиционные ценности и сформировать правильное мировоззрение. Однако ключевой вопрос — кто будет вести этот предмет. Нельзя допустить, чтобы он стал дополнительной нагрузкой для учителей истории или обществознания, которые и без того загружены», — отметил Иванов.

Он отметил, что ранее в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) существовала специальность по данному направлению, но набор студентов был прекращён. По его словам, несколько курсов выпускников успешно работают в школах и это подтверждает необходимость возобновления подготовки таких специалистов.

«Введение нового предмета должно сопровождаться системной работой по подготовке кадров. Учителя, которые будут преподавать «Духовно-нравственную культуру России», должны быть профессионалами, а не случайными людьми. Это требует возрождения специализированных программ в педагогических вузах, чтобы будущие преподаватели могли осваивать предмет в полном объёме, а не в формате краткосрочных курсов», — добавил депутат.

Очень важно, чтобы школьники видели связь между прошлым и настоящим, понимали, что традиционные ценности — это не абстрактные понятия, а основа, на которой строилась и строится наша страна. Особенно значимо, что в программе уделяется внимание и современным героям, включая участников спецоперации. Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов

«Выражаю надежду, что Министерство просвещения учтёт необходимость восстановления профильной подготовки педагогов. Без квалифицированных кадров даже самый хороший учебный курс не даст должного эффекта. Нам нужно готовить учителей, которые смогут не просто передавать знания, но и воспитывать детей в духе любви к Родине, уважения к её истории и традициям», — говорится в обращении.