Меньше учёбы — больше детей: В России могут сократить срок обучения в школе

Если сократить длительность обучения в школе до 8 и 10 лет, то в стране снизится возраст рождения первого ребёнка. С таким утверждением выступил глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей тесно связан с удлинённым периодом социализации молодёжи. В настоящее время выпускник школы учится около 11 лет, затем 4 года получает бакалаврское образование и ещё 2 года — магистратуру. В сумме это около 17 лет учёбы. После этого молодой специалист тратит примерно три года на адаптацию в профессии, и лишь к 27 годам начинает задумываться о создании семьи.

Учебный процесс можно сократить без ущерба качеству до 15 лет — 10 лет школьного образования и 5 лет в рамках специалитета. Такой подход позволит молодым людям быстрее вступать во взрослую жизнь и принимать важные решения, в том числе связанные с рождением детей, отметил Рыбальченко в беседе с ТАCС.