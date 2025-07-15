Меньше учёбы — больше детей: В России могут сократить срок обучения в школе
Член ОП Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе
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Если сократить длительность обучения в школе до 8 и 10 лет, то в стране снизится возраст рождения первого ребёнка. С таким утверждением выступил глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.
По его словам, рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей тесно связан с удлинённым периодом социализации молодёжи. В настоящее время выпускник школы учится около 11 лет, затем 4 года получает бакалаврское образование и ещё 2 года — магистратуру. В сумме это около 17 лет учёбы. После этого молодой специалист тратит примерно три года на адаптацию в профессии, и лишь к 27 годам начинает задумываться о создании семьи.
Учебный процесс можно сократить без ущерба качеству до 15 лет — 10 лет школьного образования и 5 лет в рамках специалитета. Такой подход позволит молодым людям быстрее вступать во взрослую жизнь и принимать важные решения, в том числе связанные с рождением детей, отметил Рыбальченко в беседе с ТАCС.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии призвал удваивать материнский капитал для женщин, которые захотят родить второго ребёнка спустя не более трёх лет после рождения первого. Рыбальченко назвал это «премией за скорость».