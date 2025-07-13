«Премия за скорость»: В России хотят удвоить маткапитал при одном условии

Удвоение материнского капитала за рождение второго ребёнка в течение трёх лет после первого может повысить рождаемость в России. Такое предложение озвучил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребёнок в течение трёх лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко.

По его словам, первый ребёнок обычно рождается по желанию родителей, и с его содержанием справляются двое взрослых. Однако рождение второго и особенно третьего ребёнка требует дополнительной поддержки.

Сейчас маткапитал за первого ребёнка составляет 690 266 рублей, за второго — 221 895 рублей (или 912 162 рублей, если выплата за первенца не оформлялась).