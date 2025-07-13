«Премия за скорость»: В России хотят удвоить маткапитал при одном условии
В ОП призвали удваивать маткапитал при появлении второго ребёнка в течение 3 лет
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Удвоение материнского капитала за рождение второго ребёнка в течение трёх лет после первого может повысить рождаемость в России. Такое предложение озвучил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.
«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребёнок в течение трёх лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко.
По его словам, первый ребёнок обычно рождается по желанию родителей, и с его содержанием справляются двое взрослых. Однако рождение второго и особенно третьего ребёнка требует дополнительной поддержки.
Сейчас маткапитал за первого ребёнка составляет 690 266 рублей, за второго — 221 895 рублей (или 912 162 рублей, если выплата за первенца не оформлялась).
По данным ВЦИОМ, в России наблюдается период «демографической осени», за которым, по прогнозам, может последовать «зима», характеризующаяся дальнейшим падением уровня рождаемости. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что для преодоления демографического кризиса России необходимо работать в трёх направлениях: увеличивать среднюю продолжительность жизни, стимулировать рождаемость и пересмотреть политику в отношении иммиграции.