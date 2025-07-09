Протоирей Ткачёв назвал россиянок дохлыми и трусливыми из-за нежелания рожать
Андрей Ткачёв. Обложка © Wikipedia
В День семьи, любви и верности протоиерей Андрей Ткачёв выступил с резкой критикой в адрес российских женщин. Он обвинил их в «демографическом коллапсе», назвав «дохлыми, развратными и трусливыми».
Скандальные заявления прозвучали во время проповеди в храме Живоначальной Троицы в Хохлах. В ходе своего выступления протоиерей Ткачёв жёстко высказался о женщинах, которые не желают рожать детей.
«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, повсеместна, неистребима. Отсюда родилась наша глупость русская — дескать, погибнут одни, бабы других нарожают, шапками закидаем. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, развратные, трусливые и не хотят рожать», — сказал священник.
Примечательно, что эти слова прозвучали именно в праздник, посвящённый святым Петру и Февронии — символам супружеской верности и семейных ценностей. Вместо традиционного прославления института семьи прихожане и общественность услышали, как священник поставил «диагноз» современным женщинам.
Андрей Ткачёв известен как один из наиболее противоречивых проповедников Русской православной церкви. Ранее он уже становился фигурантом скандалов из-за своих неоднозначных высказываний, многие из которых также были посвящены женщинам. Недавно священнослужитель призвал россиянок умерить амбиции и не претендовать на роль лидера в семье.