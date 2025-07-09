Протоирей Ткачёв назвал россиянок дохлыми и трусливыми из-за нежелания рожать

В День семьи, любви и верности протоиерей Андрей Ткачёв выступил с резкой критикой в адрес российских женщин. Он обвинил их в «демографическом коллапсе», назвав «дохлыми, развратными и трусливыми».

Скандальные заявления прозвучали во время проповеди в храме Живоначальной Троицы в Хохлах. В ходе своего выступления протоиерей Ткачёв жёстко высказался о женщинах, которые не желают рожать детей.

«За семью никто никогда не боролся, потому что семья была везде, повсеместна, неистребима. Отсюда родилась наша глупость русская — дескать, погибнут одни, бабы других нарожают, шапками закидаем. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, развратные, трусливые и не хотят рожать», — сказал священник.

Примечательно, что эти слова прозвучали именно в праздник, посвящённый святым Петру и Февронии — символам супружеской верности и семейных ценностей. Вместо традиционного прославления института семьи прихожане и общественность услышали, как священник поставил «диагноз» современным женщинам.