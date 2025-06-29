«Нитка за иголкой»: Протоиерей Ткачёв призвал россиянок умерить амбиции

Женщина в браке должна быть опорой, а не стремиться к лидерству. Такое мнение выразил протоиерей Андрей Ткачёв в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте». По словам представителя РПЦ, сегодня многие женщины не хотят быть «в тени» мужчин, хотя изначально роль супруги определена как «помощница». Он подчеркнул, что за каждым успешным мужчиной должна стоять мудрая женщина, готовая поддерживать и не стремиться к публичности.

«Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идёт за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему. <...> Потребительство, мечты, фантазии удовлетворённой жизни, желания большего, лучшего, раздраженность на то, что этого большего нету, потом, в конце концов, потом будут измены, и вот это всё, развал, оно же приходит на место безбожия», — высказался священнослужитель.

Ткачёв отметил, что примером идеальной жены является супруга офицера: она умеет ждать, жертвовать амбициями ради семьи и молиться за мужа. А те, кто «надышался угарным газом цивилизации» и мечтает о богатстве или славе, по его словам, скорее подойдут «директору рынка, но не офицеру». Он также раскритиковал современное общество за то, что женщинам внушают идеи о «достойности большего», что приводит к неудовлетворённости, а в итоге — к разрушению семьи.