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16 июня, 14:56

«Бесчеловечно»: Священника РПЦ призвали не навязывать женщинам свою позицию по бракам

Депутат Останина осудила слова протоиерея Ткачёва об отказе от повторных браков

Свадьба. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Свадьба. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала позицию протоиерея РПЦ Андрея Ткачёва, который призвал вдов не выходить замуж повторно. Парламентарий призвала священника не навязывать женщинам своё мнение о браках.

«Это бесчеловечно. Россия — светское государство, и навязывать такую точку зрения неправильно и не будет воспринято обществом», — подчеркнула депутат ГД РФ.

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По её словам, жизнь очень сурова и никто не знает, что его ждёт в будущем. С любым человеком может произойти трагедия, в результате которой кто-то из семьи погибнет, а кто-то останется один, возможно, с ребёнком. Поэтому нельзя запрещать людям вступать в брак и строить счастливую жизнь.

«Также странно, что на мужчин протоиерей свой призыв не распространяет. Мужчина и женщина созданы для продолжения рода», — заявила собеседница издания «Абзац».

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Напомним, ранее в РПЦ выступили против повторных браков. Протоиерей Андрей Ткачёв заявил, что вдовы не должны вновь выходить замуж, обосновав свою позицию тем, что Ксения Петербургская «похоронила мужа и похоронила своё сердце вместе с ним».

Борис Эльфанд
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