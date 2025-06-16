«Бесчеловечно»: Священника РПЦ призвали не навязывать женщинам свою позицию по бракам

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала позицию протоиерея РПЦ Андрея Ткачёва, который призвал вдов не выходить замуж повторно. Парламентарий призвала священника не навязывать женщинам своё мнение о браках.

«Это бесчеловечно. Россия — светское государство, и навязывать такую точку зрения неправильно и не будет воспринято обществом», — подчеркнула депутат ГД РФ.

По её словам, жизнь очень сурова и никто не знает, что его ждёт в будущем. С любым человеком может произойти трагедия, в результате которой кто-то из семьи погибнет, а кто-то останется один, возможно, с ребёнком. Поэтому нельзя запрещать людям вступать в брак и строить счастливую жизнь.

«Также странно, что на мужчин протоиерей свой призыв не распространяет. Мужчина и женщина созданы для продолжения рода», — заявила собеседница издания «Абзац».