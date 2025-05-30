«Образ счастливой семьи»: В РПЦ посоветовали россиянам учиться жизни у «Симпсонов»
Митрополит Екатеринбургский Евгений призвал россиян брать пример с «Симпсонов»
Кадр из мультфильма © «Симпсоны» реж. Микель Б. Андерсон, сценарист Джеймс Л. Брукс / Kinopoisk
Российским мультипликаторам, занимающимся семейной тематикой, стоит поучиться у «Симпсонов» в создании позитивного образа семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на открытии III Международного женского форума.
«Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — посетовал представитель РПЦ.
Митрополит, анализируя популярные российские мультфильмы, отметил, что «Смешарики» пропагандируют идею счастливого одиночества, а «Маша и Медведь» демонстрируют неправдоподобную независимость ребёнка без семьи.
Священнослужитель подчеркнул, что его высказывания не являются критикой. Он считает упомянутые отечественные мультфильмы ценными и полезными, и выступает против их изменения. При этом он добавил, что в России вполне возможно создать собственный анимационный проект, отражающий ценности большой и дружной семьи.
А ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября 2025 года Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, где пропагандируется отказ от деторождения. Под запрет попадут ленты, создающие положительный образ бездетности.