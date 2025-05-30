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30 мая, 10:58

«Образ счастливой семьи»: В РПЦ посоветовали россиянам учиться жизни у «Симпсонов»

Митрополит Екатеринбургский Евгений призвал россиян брать пример с «Симпсонов»

Кадр из мультфильма © «Симпсоны» реж. Микель Б. Андерсон, сценарист Джеймс Л. Брукс / Kinopoisk

Кадр из мультфильма © «Симпсоны» реж. Микель Б. Андерсон, сценарист Джеймс Л. Брукс / Kinopoisk

Российским мультипликаторам, занимающимся семейной тематикой, стоит поучиться у «Симпсонов» в создании позитивного образа семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на открытии III Международного женского форума.

«Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — посетовал представитель РПЦ.

Митрополит, анализируя популярные российские мультфильмы, отметил, что «Смешарики» пропагандируют идею счастливого одиночества, а «Маша и Медведь» демонстрируют неправдоподобную независимость ребёнка без семьи.

Священнослужитель подчеркнул, что его высказывания не являются критикой. Он считает упомянутые отечественные мультфильмы ценными и полезными, и выступает против их изменения. При этом он добавил, что в России вполне возможно создать собственный анимационный проект, отражающий ценности большой и дружной семьи.
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А ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября 2025 года Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, где пропагандируется отказ от деторождения. Под запрет попадут ленты, создающие положительный образ бездетности.

Мария Любицкая
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