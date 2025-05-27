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Регион
27 мая, 08:31

«В долг живём»: Священник назвал трутнями россиян, которые не ушли на СВО

Протоиерей Ткачёв назвал трутнями россиян, которые не ушли на СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Протоиерей Андрей Ткачёв выступил с резонансной проповедью, в которой охарактеризовал граждан России, не участвующих в СВО, как «трутней». Фрагмент его выступления был опубликован в телеграм-канале Daily Storm.

Протоиерей Ткачёв назвал трутнями россиян, которые не ушли на СВО. Видео © Telegram / Daily Storm

Священника возмущает тот факт, что многие уже находятся в зоне спецоперации, а другие продолжают веселиться на гражданке.

«А мы, трутни, жрём, пьём, одеваемся, гуляем, балдеем. И в это время кто-то за нас воюет, строит, плачет, молится, умирает, терпит боль и так далее. Христиане должны понимать, что мы в долг живём», — утверждает Ткачёв.

Протоиерей Ткачёв — настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах, проповедник и миссионер, телеведущий.

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Ранее Life.ru сообщал, что в зоне спецоперации погиб иерей Сергий Вайда, у которого остались жена и 11 детей. Он прикрыл своим телом получившего ранение солдата, но погиб сам. В Госдуме предложили присвоить священнослужителю звание Героя России.

Владимир Озеров
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