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24 мая, 15:50

Иерей РПЦ извинился за сравнение русских мужчин с «овощебазой с триколором»

Священник Островский извинился за сравнение русских мужчин с овощебазой

Павел Островский. Обложка © Telegram/ Град Креста. Молодёжка

Павел Островский. Обложка © Telegram/ Град Креста. Молодёжка

Священник Павел Островский принёс извинения за сравнение российских мужчин с «овощебазой с триколором» из-за их нежелания жениться. В Сети такая метафора вызвала бурные обсуждения — многие сразу вспомнили про бойцов СВО, которые сейчас находятся на фронте. Однако иерей РПЦ уточнил, что имел в виду под своим высказыванием мужчин, которые «под патриотизмом понимают махание флагом, а не реальную любовь к Отечеству».

«Ещё раз отдельным сообщением хочу извиниться за свои слова про триколор; они у меня вырвались, так как эмоционально реагировал на вопрос. В мыслях не было хоть как-то оскорбить флаг своей страны», написал Островский в своём телеграм-канале.

Сравнение российских православных мужчин с «овощебазой с триколором» возникло из-за обсуждения россиянок, которые предпочитают выходить замуж за мусульман, в том числе и мигрантов. Островский заявил, что русские мужчины часто бывают бесхребетными и долго тянут с предложением руки и сердца.

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Ранее священник заявлял, что стремление властей Украины и прибалтийских стран унизить и оскорбить память участников Великой Отечественной войны говорит, что у них в крови кипит фашистский реваншизм. По словам Островского, им обидно за поражение своих прадедов и теперь они пытаются каким-либо образом насолить победителям в светлый праздник.

Полина Никифорова
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