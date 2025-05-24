Иерей РПЦ извинился за сравнение русских мужчин с «овощебазой с триколором»

Священник Павел Островский принёс извинения за сравнение российских мужчин с «овощебазой с триколором» из-за их нежелания жениться. В Сети такая метафора вызвала бурные обсуждения — многие сразу вспомнили про бойцов СВО, которые сейчас находятся на фронте. Однако иерей РПЦ уточнил, что имел в виду под своим высказыванием мужчин, которые «под патриотизмом понимают махание флагом, а не реальную любовь к Отечеству».

«Ещё раз отдельным сообщением хочу извиниться за свои слова про триколор; они у меня вырвались, так как эмоционально реагировал на вопрос. В мыслях не было хоть как-то оскорбить флаг своей страны», — написал Островский в своём телеграм-канале.

Сравнение российских православных мужчин с «овощебазой с триколором» возникло из-за обсуждения россиянок, которые предпочитают выходить замуж за мусульман, в том числе и мигрантов. Островский заявил, что русские мужчины часто бывают бесхребетными и долго тянут с предложением руки и сердца.