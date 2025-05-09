Фашистский реваншизм: Священник объяснил попытки Киева и Прибалтики оскорбить память ветеранов
Островский: Попытки унизить бойцов ВОВ показывают фашистский реваншизм Киева
Установленный мэрией мусорный бак у мемориала павшим воинам ВОВ в Вильнюсе. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas
Стремление властей Украины и прибалтийских стран унизить и оскорбить память участников Великой Отечественной войны говорит, что у них в крови кипит фашистский реваншизм. Об этом в личном телеграм-канале написал православный священник Павел Островский.
«То, что в прибалтийских странах, а также на Украине и в Польше проходят акции, согласованные со властями, направленные на унижение и оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны, говорит только об одном — у этих ребят в крови фашистский реваншизм», — написал он.
По словам Островского, им обидно за поражение своих прадедов и теперь они пытаются каким-либо образом насолить победителям в светлый праздник.
Островский добавил, что одобренные правительствами этих государств акции были в такой степени омерзительны, что он не хочет публиковать их на личном ресурсе. Также священник отметил, что подобные решения ставят крест на попытках представителей вышеупомянутых стран доказать, что у них во власти нет последователей фашистской идеологии.
Напомним, сегодняшний праздник на Украине и в Прибалтике отмечали по-своему. Так, в Одессе вандалы выломали мемориальную табличку у памятника освободителю города — маршалу СССР Родиону Малиновскому, в Киеве задержали пенсионерку за надетую пилотку с красной звездой в Парке Славы, а другую женщину заставили выключить песню «День Победы», которую она слушала у Вечного огня. Особо отличился мэр Вильнюса — он установил у мемориала павшим в Великой Отечественной войны мусорку с надписью «место для гвоздик, свечей и советской ностальгии».