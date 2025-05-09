Фашистский реваншизм: Священник объяснил попытки Киева и Прибалтики оскорбить память ветеранов

Стремление властей Украины и прибалтийских стран унизить и оскорбить память участников Великой Отечественной войны говорит, что у них в крови кипит фашистский реваншизм. Об этом в личном телеграм-канале написал православный священник Павел Островский.

«То, что в прибалтийских странах, а также на Украине и в Польше проходят акции, согласованные со властями, направленные на унижение и оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны, говорит только об одном — у этих ребят в крови фашистский реваншизм», — написал он.

По словам Островского, им обидно за поражение своих прадедов и теперь они пытаются каким-либо образом насолить победителям в светлый праздник.