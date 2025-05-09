На советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене официально разрешили провести проукраинскую акцию. Люди вышли с плакатами в руках и кричали лозунги украинских националистов, которые сотрудничали с Гитлером во времена Второй мировой войны. Также, судя по фотографиям в социальных сетях, акции проходят у памятника Воину-освободителю и около Бранденбургских ворот.