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Регион
9 мая, 13:25

В Берлине разрешили украинцам 9 мая провести акцию с нацистскими лозунгами у советского мемориала

BZ: В Берлине на День Победы прошла проукраинская акция с нацистскими лозунгами

Акция около памятника воину-освободителю. Обложка © X/ FFF12983

Акция около памятника воину-освободителю. Обложка © X/ FFF12983

На советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене официально разрешили провести проукраинскую акцию. Люди вышли с плакатами в руках и кричали лозунги украинских националистов, которые сотрудничали с Гитлером во времена Второй мировой войны. Также, судя по фотографиям в социальных сетях, акции проходят у памятника Воину-освободителю и около Бранденбургских ворот.

«Около 20 демонстрантов с украинскими флагами стоят на западной стороне мемориала [в Тиргартене в Берлине]. В прошлые годы полиция этого еще не допускала. В связи с ожидаемыми демонстрациями улица 17 июня перекрыта полицией в обоих направлениях», — рассказала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В Израиле отношение к проукраинским активистам иное. Попытка одного из таких испортить шествие «Бессмертного полка» закончилась в фонтане.

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Полина Никифорова
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