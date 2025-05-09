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9 мая, 12:09
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Проукраинский активист попытался помешать «Бессмертному полку» в Израиле и оказался в фонтане

В Израиле участники «Бессмертного полка» толкнули в фонтан украинского активиста

В Израиле проукранский активист попытался помешать шествию «Бессмертного полка». Он обвинял собравшихся в том, что они «марают память дедов». Участники акции не могли оставить такое хамство без ответа и толкнули мужчину в фонтан. Об этом сообщает «Голос Израиля».

В Израиле проукраинского активиста кинули в фонтан. Видео © Голос Израиля

«Вон, отсюда! Вы что пришли сюда, бандеровцы?» — обратились участники шествия к прокиевскому активисту и его товарищу.

Ранее Life.ru сообщал, что несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка» в ДНР в целях безопасности, несколько смелых дончан всё равно вышли на улицы с портретами своих предков. Жители столицы региона пронесли по улице фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

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Голос Израиля

Полина Никифорова
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