Проукраинский активист попытался помешать «Бессмертному полку» в Израиле и оказался в фонтане

В Израиле проукранский активист попытался помешать шествию «Бессмертного полка». Он обвинял собравшихся в том, что они «марают память дедов». Участники акции не могли оставить такое хамство без ответа и толкнули мужчину в фонтан. Об этом сообщает «Голос Израиля».

В Израиле проукраинского активиста кинули в фонтан. Видео © Голос Израиля

«Вон, отсюда! Вы что пришли сюда, бандеровцы?» — обратились участники шествия к прокиевскому активисту и его товарищу.