Жители Донецка, где не было «Бессмертного полка», всё равно пронесли фото близких – участников ВОВ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в этому году из-за ограничений не проводились Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Однако жители столицы региона всё же вышли на улицу с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе», чтобы почтить память предков, сражавшихся за Родину, дончане прошлись по улице Артёма. Также все желающие могли принять участие в цифровой версии «Бессмертного полка» и опубликовать историю своего близкого, участвовавшего в ВОВ.