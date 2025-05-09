Жители Донецка, где не было «Бессмертного полка», всё равно пронесли фото близких – участников ВОВ
Жители Донецка пронесли по городу портреты близких, участвовавших в ВОВ
Фото © Telegram/ «Mash на Донбассе»
В Донецкой Народной Республике (ДНР) в этому году из-за ограничений не проводились Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Однако жители столицы региона всё же вышли на улицу с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе», чтобы почтить память предков, сражавшихся за Родину, дончане прошлись по улице Артёма. Также все желающие могли принять участие в цифровой версии «Бессмертного полка» и опубликовать историю своего близкого, участвовавшего в ВОВ.
Ранее в Хабаровске участник шествия «Бессмертного полка» воссоздал знаменитое фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Он оделся в военную форму тех времён и стал центром всеобщего внимания — люди поддержали его, закричав «Ура!».