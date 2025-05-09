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9 мая, 05:20

В Хабаровске участник «Бессмертного полка» воссоздал фото «Знамя над Рейхстагом»

Житель Хабаровска воссоздал фото «Знамя Победы над Рейхстагом». Обложка © SHOT

Житель Хабаровска воссоздал фото «Знамя Победы над Рейхстагом». Обложка © SHOT

В Хабаровске участник шествия «Бессмертного полка» воссоздал знаменитое фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Мужчина, одетый в советскую военную форму времён Великой Отечественной войны, стал центром всеобщего внимания — люди поддержали его, закричав «Ура!». Кадры публикует SHOT.

Шествие «Бессмертного полка» в Хабаровске. Видео © SHOT

«Знамя Победы над рейхстагом». Фото © Wikipedia / Евгений Халдей

«Знамя Победы над рейхстагом». Фото © Wikipedia / Евгений Халдей

Это символичное событие стало частью праздничных мероприятий на Дальнем Востоке, где уже прошли Парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Торжества состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке.

«Знамя Победы над рейхстагом» («Красное знамя над рейхстагом») — серия фото советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанных 2 мая 1945 года на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента.

Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы
Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы

Напомним, что серию парадов в честь 80-летия Великой Победы открыл Петропавловск-Камчатский в 10:00 по местному времени (01:00 по Москве). В шествии на главной площади города поучаствовали порядка 1,1 тысячи человек.

Юрий Лысенко
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