«Для гвоздик и советской ностальгии»: Мэр Вильнюса поставил мусорный бак для празднующих 9 Мая
В Вильнюсе появился мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии»
Мусорный контейнер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас вызвал возмущение, предложив литовцам, отмечающим День Победы, класть цветы и свечи в мусорные контейнеры, специально помеченные как «место для гвоздик, свечей и советской ностальгии».
«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал Бенкускас в социальных сетях.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas
Ранее Life.ru писал, что правоохранительные органы Киева задержали пожилую женщину за демонстрацию советской символики, а именно, появление в общественном месте в пилотке, украшенной красной звездой. Инцидент произошел в парке Славы, куда пенсионерка пришла почтить память погибших, возложив цветы. Сообщается, что после задержания пожилая женщина была доставлена в отделение полиции Печерского района для выяснения обстоятельств.