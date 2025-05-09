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Регион
9 мая, 13:24

«Для гвоздик и советской ностальгии»: Мэр Вильнюса поставил мусорный бак для празднующих 9 Мая

В Вильнюсе появился мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии»

Мусорный контейнер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas

Мусорный контейнер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас вызвал возмущение, предложив литовцам, отмечающим День Победы, класть цветы и свечи в мусорные контейнеры, специально помеченные как «место для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал Бенкускас в социальных сетях.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas

В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»
В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»

Ранее Life.ru писал, что правоохранительные органы Киева задержали пожилую женщину за демонстрацию советской символики, а именно, появление в общественном месте в пилотке, украшенной красной звездой. Инцидент произошел в парке Славы, куда пенсионерка пришла почтить память погибших, возложив цветы. Сообщается, что после задержания пожилая женщина была доставлена в отделение полиции Печерского района для выяснения обстоятельств.

Анастасия Никонорова
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