«Для гвоздик и советской ностальгии»: Мэр Вильнюса поставил мусорный бак для празднующих 9 Мая

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас вызвал возмущение, предложив литовцам, отмечающим День Победы, класть цветы и свечи в мусорные контейнеры, специально помеченные как «место для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — написал Бенкускас в социальных сетях.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valdas Benkunkas