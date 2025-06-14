«Похоронить сердце вместе с мужем»: В РПЦ выступили против повторных браков
Протоиерей Ткачёв призвал вдов не выходить замуж повторно
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Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачёв заявил, что вдовы не должны вновь вступать в брак. Видео с его заявлением появилось в телеграм-канале журналистки и телеведущей Ксении Собчак.
Священник привёл в пример святую Ксению Петербургскую, отметив, что блаженная, похоронив супруга, не выходила замуж повторно и посвятила свою жизнь служению Богу.
«Она похоронила мужа и похоронила своё сердце вместе с ним», — подчеркнул Ткачёв, добавив, что такая преданность должна служить примером для современных вдов.
Протоиерей также отметил, что среди овдовевших женщин встречаются разные реакции на утрату: некоторые испытывают стыд за желание начать новую жизнь, полагая, что покойный муж продолжает наблюдать за ними с небес.
Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она напомнила, что ряд словарей определяют понятие «жизнь» как существование человека с момента зачатия, что пока ещё не соответствует положениям закона, в частности Конституции РФ. По её мнению, есть смысл задуматься о корректировке правовых актов.