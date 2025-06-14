«Похоронить сердце вместе с мужем»: В РПЦ выступили против повторных браков

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачёв заявил, что вдовы не должны вновь вступать в брак. Видео с его заявлением появилось в телеграм-канале журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Священник привёл в пример святую Ксению Петербургскую, отметив, что блаженная, похоронив супруга, не выходила замуж повторно и посвятила свою жизнь служению Богу.

«Она похоронила мужа и похоронила своё сердце вместе с ним», — подчеркнул Ткачёв, добавив, что такая преданность должна служить примером для современных вдов.

Протоиерей также отметил, что среди овдовевших женщин встречаются разные реакции на утрату: некоторые испытывают стыд за желание начать новую жизнь, полагая, что покойный муж продолжает наблюдать за ними с небес.