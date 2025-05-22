В РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России

РПЦ выступает за то, чтобы права ребёнка защищались не только после рождения, но и до появления на свет, что связано с острой дискуссией в обществе по поводу абортов. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Ребёнок в связи со своей незрелостью нуждается в правовой защите как до, так и после рождения. Если мы такую фразу внесём в наше законодательство, то, наверное, в итоге сможем подкорректировать ситуацию, которая сейчас складывается с искусственным прерыванием беременности», — подчеркнула она.

Игумения напомнила, что ряд словарей определяют понятие «жизнь» как существование человека с момента зачатия, что пока ещё не соответствует положениям закона, в частности Конституции РФ. По её мнению, есть смысл задуматься о корректировке правовых актов, чтобы не родившийся ребёнок попадал под защиту закона. Она также предложила разобраться с терминологией. Ведь где-то есть фраза «искусственное прерывание беременности», а в ряде документов используется слово «аборт».

Ксения Чернега призвала обратить внимание на зарубежную практику, где аборт разрешён только в случае, если есть угроза жизни женщины. По её убеждению, в российском законодательстве пора чётко очертить показания к прерыванию беременности по медицинским показаниям, сузив перечень. Она призывает внести изменения не только в Конституцию России, но и в приказ Минздрава о показаниях к абортам. Монахиня напомнила, что сейчас список едва помещается аж на 10 страницах, а значит его нужно серьёзно пересмотреть и сократить.